Diez empresas candidatas pasan el corte para transformar el mamotreto de Santa Brígida

El Ayuntamiento de Santa Brígida anuncia la selección de los diez equipos candidatos dentro del concurso público convocado para la transformación del Gran Canaria Central. La actuación que permitirá recuperar la parcela para uso lúdico y cultural, en un enclave estratégico para el casco de Santa Brígida a nivel urbanístico y social, y poner fin a más de 22 años de abandono de esta estructura inacabada.

Según afirmó el Ayuntamiento del municipio este miércoles mediante un comunicado, la selección ha tenido lugar tras superar la primera fase donde se evaluaba criterios de solvencia técnica y profesional. En total, 16 empresas candidatas entregaron la documentación requerida de las cuales solo las 10 con mejor puntuación han pasado a esta segunda fase. Las empresas se han presentado con nombres falsos ya que, según las bases del concurso, el Consistorio no puede conocer los originales.

A partir de ahora, los equipos seleccionados disponen de un mes para presentar su propuesta, que será evaluada por un jurado de especialistas, encargado de elegir el proyecto ganador.

La propuesta finalmente seleccionada permitirá al gobierno municipal iniciar el procedimiento de licitación y la posterior ejecución de las obras, cuya duración estimada será de cerca de tres años. El proyecto contempla la transformación del actual esqueleto de hormigón en un espacio público denominado Gran Canaria Central, que contará con zonas verdes, espacios socioculturales, plaza pública, parque infantil, escuela de música municipal y aparcamientos, entre otros usos, y dispondrá de un presupuesto estimado de 18 millones de euros.

La actuación permitirá recuperar 15.500 metros cuadrados de un edificio abandonado desde hace más de dos décadas, y que ha supuesto pérdidas superiores a los 20 millones de euros para las arcas públicas, derivadas de indemnizaciones y de la imposibilidad de desarrollar urbanísticamente esa zona del municipio.

La redacción del proyecto básico y de ejecución cuenta con un presupuesto de 1.041.000 euros. Como incentivo a la participación, el equipo ganador recibirá un anticipo de 40.000 euros, mientras que los cuatro finalistas obtendrán 10.000 euros cada uno.