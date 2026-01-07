Gáldar
El Gobierno de Canarias aprueba el proyecto técnico para la rehabilitación energética de ocho viviendas en Gáldar
La actuación contempla también la mejora de la accesibilidad de las casas de promoción pública con una inversión de 182.180,96 euros.
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha aprobado técnicamente el proyecto de ejecución, que comprende la rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad de ocho viviendas de promoción pública ubicadas en el municipio de Gáldar, en Gran Canaria.
La actuación, que se llevará a cabo en el grupo de viviendas denominado Residencial Los Lentiscos I, cuenta con un presupuesto de 182.180,96 euros. Las obras están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y serán financiadas con fondos europeos Next Generation EU.
El proyecto incluye subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa tanto del proyecto principal como de los subproyectos, además de la coordinación de seguridad y salud.
