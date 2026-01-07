El Gobierno de Canarias aprueba el proyecto técnico para la rehabilitación energética de ocho viviendas en Gáldar

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha aprobado técnicamente el proyecto de ejecución, que comprende la rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad de ocho viviendas de promoción pública ubicadas en el municipio de Gáldar, en Gran Canaria.

La actuación, que se llevará a cabo en el grupo de viviendas denominado Residencial Los Lentiscos I, cuenta con un presupuesto de 182.180,96 euros. Las obras están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y serán financiadas con fondos europeos Next Generation EU.

El proyecto incluye subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa tanto del proyecto principal como de los subproyectos, además de la coordinación de seguridad y salud.