La Justicia archiva la denuncia contra el alcalde de Santa Lucía por la paga de productividad del Ateneo

El Tribunal de Instancia de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia presentada por el concejal de Agrupación de Vecinos-Partido Popular del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Juan José Ramos, contra con el alcalde Francisco García, los concejales Julio Ojeda y Ofelia Alvarado y contra el gerente del Ateneo Municipal y los representantes de los trabajadores por el pago de una paga de productividad al personal de la sociedad municipal.

En un auto fechado el 2 de enero de 2026 el juez Julio Wood Rodríguez señala que “ de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7791, apartado 1º y 641-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar sobreseimiento provisional de las actuaciones”.

En el mismo auto el juez del Plaza Nº 3 del Tribunal de Instancia (Sección Instrucción) da a las partes un plazo de tres días si quieren presentar un recurso de forma y de cinco días si desean recurrir el auto de sobreseimiento.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García ha valorado positivamente el auto judicial “porque el juez ha señalado que no existió malversación,y que el señor Juan José Ramos presentó una denuncia política, con el fin de desgastar al gobierno municipal y perjudicar al personal del Ateneo Municipal”. García añade que “el denunciante ha demostrado que tiene vocación de seguir en la oposición, donde lo situó la ciudadanía restándole más de la mitad de los votos las últimas elecciones, porque con esta actitud irresponsable el señor Ramos solo ha provocado gastos del Ayuntamiento en los juzgados”.