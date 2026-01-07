Mejoras en las fachadas, la eficiencia energética y los espacios comunes: San Bartolomé de Tirajana rehabilita 32 viviendas en la urbanización de Montaña Clara

La concejalía de Vivienda pondrá en marcha durante este mes de enero las obras de rehabilitación de la Urbanización Montaña Clara, situada en San Fernando de Maspalomas, tras la adjudicación definitiva del proyecto dentro del programa de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP). El contrato ha sido adjudicado a la empresa Desarrolla Obras y Servicios, S.L., tras el correspondiente procedimiento administrativo. La actuación permitirá intervenir en 32 viviendas distribuidas en tres edificios, así como en el conjunto del entorno residencial.

El proyecto, denominado “Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada - Urbanización Montaña Clara”, tiene un plazo de ejecución de nueve meses y una inversión total de 1.720.603,04 euros. La actuación se financia a través del Programa de ayudas a la rehabilitación a nivel barrio, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y respaldado por los fondos europeos Next Generation EU.

Los ediles Alejandro Marichal y Lucía Jiménez presentan el proyecto a los vecinos. / LP/DLP

La mayor parte de la inversión procede del Ministerio de Vivienda, que aporta 787.520 euros con cargo a los fondos europeos. A esta cantidad se suman 446.853,53 euros del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y 366.229,52 euros aportados por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Además, las personas propietarias contribuirán con una aportación conjunta de 9.600 euros, lo que supone 300 euros por vivienda. Esta aportación será asumida inicialmente por el Ayuntamiento, de manera que las familias no tengan que adelantar el importe de forma inmediata.

Modernización del parque público de viviendas

Las obras contemplan trabajos de rehabilitación integral en los edificios residenciales, así como actuaciones de urbanización que permitirán renovar los espacios comunes, mejorar la accesibilidad y modernizar el entorno urbano. El objetivo es actuar de forma conjunta tanto sobre las viviendas como sobre el espacio público, garantizando una mejora real y duradera de las condiciones de habitabilidad, eficiencia y convivencia de la urbanización.

Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde, explicó que el inicio de las obras en Montaña Clara responde a una estrategia de vivienda que ya se encuentra en ejecución en distintos barrios del municipio. “Con esta rehabilitación ponemos en marcha actuaciones concretas para modernizar el parque público de viviendas, adaptarlo a los requisitos actuales de eficiencia energética y accesibilidad, y garantizar que estas viviendas sigan formando parte del mercado residencial en condiciones adecuadas”, señaló. Marichal recordó que esta línea de trabajo se apoya en cuatro pilares fundamentales: la rehabilitación del parque público de viviendas, la liberación de suelo para nuevos desarrollos, la creación de vivienda pública y privada para contribuir a regular el mercado y el impulso de ayudas al alquiler dirigidas a las familias trabajadoras.

Mejora del entorno residencial

Por su parte, la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, destacó que “la rehabilitación de Montaña Clara permitirá actuar sobre un conjunto residencial completo, mejorando no solo los edificios, sino también su entorno urbano”. Jiménez subrayó que las obras “mejorarán el confort de las viviendas, reducirán el consumo energético y dignificarán los espacios comunes, con un impacto directo en el día a día de las familias que residen en la urbanización”.

La puesta en marcha de estas obras refuerza la línea de trabajo desarrollada desde la concejalía de Vivienda desde el inicio de la legislatura, orientada a recuperar y modernizar el parque residencial existente como parte de una política integral de vivienda. Con el inicio de los trabajos en Montaña Clara durante este mes de enero, la concejalía continúa ejecutando proyectos ya planificados, consolidando un modelo de gestión centrado en transformar los barrios y garantizar condiciones adecuadas para vivir.