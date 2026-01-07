La ONCE deja 350.000 euros en Gran Canaria
Una vendedora de la ONCE distribuye diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sur de Gran Canaria
Suma y sigue. Canarias sigue aliada a la fortuna que deja un nuevo premio. La localidad de Arguineguín, en el municipio de Mogán, en Gran Canaria, ha comenzado el año con una excelente noticia. El sorteo del Cupón Diario de la ONCE del pasado 5 de enero dejó un total de 350.000 euros en premios gracias a la distribución de diez cupones ganadores, cada uno con un valor de 35.000 euros.
La encargada de repartir la suerte fue María de los Remedios Martínez, vendedora de la ONCE en el punto de venta ubicado en la calle Molino número 6 de Arguineguín. Su labor cotidiana como agente vendedora se ha convertido, en esta ocasión, en un motivo de celebración para varios vecinos y visitantes de la zona que apostaron por el cupón afortunado.
¿Cómo funciona el Cupón Diario de la ONCE?
El Cupón Diario es uno de los sorteos más tradicionales y populares de la ONCE. Con un precio accesible y la posibilidad de ganar importantes premios, se ha convertido en una de las opciones favoritas entre los aficionados a la lotería en España.
Cada día, el sorteo pone en juego un premio mayor de 500.000 euros para el número completo (cinco cifras) más la serie. Además, se reparten:
- 49 premios de 35.000 euros a los números que coincidan con las cinco cifras del número premiado (sin serie).
- 450 premios de 250 euros a los cupones que coincidan con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras del número premiado.
- 9.000 premios de 25 euros por acertar las tres primeras o las tres últimas cifras.
- Premios de 6 euros para quienes acierten las dos primeras o las dos últimas cifras.
- Y un reintegro de 2 euros si el número coincide con la primera o la última cifra del número ganador.
