Piedra de Arucas y cristalera para el mirador del Bentayga desde Artenara

El Ayuntamiento de Artenara rehabilita el icónico mirador de la plaza de la Esquina, desde el que se puede observar el Roque Nublo, el Bentayga y el barranco de Tejeda. En la actuación que complementa la reciente reforma del entorno de la iglesia en el casco se usará piedra natural de cantería de Arucas, y se instalará una barandilla de seguridad acristalada.

El mirador se encuentra «en pésimas condiciones», con un pavimento de baldosa de terrazo, que es inadecuado para zonas exteriores por el peligro de resbalar, y en un espacio muy visitado por muchas personas por su grandes vistas panorámicas. A su vez, entre las deficiencias se incluye que el muro perimetral presenta grietas y fisuras por las que se filtra el agua de lluvia, deteriorando la estructura del muro y forjado.

La cubierta

El mirador de la Esquina se trata de un espacio de ‘cubierta’ de una edificación existente, cedido al Ayuntamiento de Artenara. La estructura que lo soporta ha sido objeto de una actuación de refuerzo estructural. A su vez, en el edificio existente sobre el que se encuentra el Mirador de La Esquina se llevaron a cabo reformas.

El proyecto contempla mejorar la accesibilidad peatonal. Para ello se levantará el pavimento hasta alcanzar la parte superior del forjado. A continuación, se ejecutará la solución de cubierta transitable acabada con pavimento continuo de hormigón impreso de color gris, similar al pavimento de adoquín de hormigón existente en la Plaza de San Matías y la Alameda, para homogeneizar y dar continuidad a este espacio público principal del municipio.

El perímetro contará con elementos rígidos, colocándose bordillos en aquellos casos donde sea necesario.

Restaurante

En segundo lugar, se mejorará la calidad visual de este entorno central en el pueblo. Para ello se usará piedra natural de cantería de Arucas en los materiales de la obra. Y se colocará una barandilla de protección con un acristalado de seguridad, que mejora la visualización del entorno natural.

La intervención del mirador de La Esquina se extiende sobre una superficie delimitada de 145,39 metros cuadrados, en la calle Párroco Domingo Báez, 2.

El mirador se trata de un espacio público ubicado sobre una edificación destinada a uso de hostelería y restauración.

Situado junto con la plaza de San Matías y la Alameda, se caracterizan por constituir el espacio público principal del centro urbano del núcleo de Artenara, junto a la iglesia de San Matías y la sede del ayuntamiento de Artenara.

Plan Transforma

Desde el mirador se pueden apreciar unas vistas privilegiadas del Roque Nublo, Roque Bentayga y la Cuenca de Tejeda. En este espacio público se celebra la fiesta principal en honor a la Virgen de la Cuevita el último domingo de agosto, así como diversos eventos de carácter deportivo.

La plaza de San Matías y la Alameda han sido objeto recientemente de obras de actuaciones de reforma y adecuación de las instalaciones existentes, por lo que esta obra supone un complemento. Unos trabajos que están pendientes de unos remates finales.

El presupuesto de licitación de la obra prevista por el ayuntamiento de Artenara alcanza los 61.245,37 euros, y cuenta con una financiación del Plan Transforma Gran Canaria procedente del Cabildo.