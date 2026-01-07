¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy miércoles?

Hoy, miércoles 7 de enero, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Moya, en la estación de servicio H2EXAGON NORTE, Carretera General del Norte km 13, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro. La estación PLENERGY de Santa María de Guía de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO de Carretera GC-800 km S/N tiene la Gasolina 98 a 1,139€ el litro. También puedes optar por la estación H2EXAGON ESCALERITAS, de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, con la Gasolina 98 a 1,169€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Moya, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13, tiene el gasoil a 0,975€ el litro. En Santa María de Guía de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,039€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,039€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,219€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Tías, Carretera Arrecife - Yaiza km 12, la estación de servicio DISA MACHER encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,248€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 7 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1 a la estación de servicio PCAN ARRIETA para llenar el tanque por 1,009€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,049€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

La estación de CEPSA GRAN TARAJAL en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,255€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,268€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, miércoles 7 de enero, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,095€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Tuineje, CEPSA GRAN TARAJAL, en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde el litro está a 1,105€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,065€ el litro.

