Las precipitaciones dan paso a la calima tras casi un mes pasado por agua en Canarias

La Aemet mantiene el aviso amarillo por viento y oleaje en cinco islas y el mercurio superará los 20 grados en Gran Canaria

Tiempo en Canarias (del 7 al 11 de enero)

Tiempo en Canarias (del 7 al 11 de enero)

Windy

Elena Montesdeoca

José A. Neketan

Las Palmas de Gran Canaria

Las precipitaciones que han regado los campos de Gran Canaria durante los últimos 27 días, iniciadas con el paso de la borrasca Emilia y prolongadas posteriormente por Francis, comienzan hoy a abandonar la isla. En su lugar se espera la llegada de calima, acompañada de un ascenso de las temperaturas y cielos despejados. Los termómetros rondarán los 20 grados en la capital y superarán esta temperatura en los municipios ubicados más al sur, marcando un cambio notable en las condiciones meteorológicas tras casi un mes de lluvias continuadas. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado para este jueves el aviso amarillo por viento en las cumbres de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde se prevén rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Pese a que la probabilidad de lluvia se ha reducido casi en su totalidad, los pluviómetros de Gran Canaria volvieron a registrar ayer varios litros, especialmente en las zonas de medianías de la isla. En la Cruz de Tejeda hasta las 17.00 horas se contabilizaron 18,4 litros por metro cuadrado, situando a esta zona como una de las más beneficiadas por las precipitaciones desde el pasado mes de diciembre.

También se registraron lluvias en la Vega de San Mateo, donde se alcanzaron los 16,4 litros por metro cuadrado durante la jornada. En este municipio, además, se llevaron a cabo trabajos de limpieza y acondicionamiento de varias carreteras afectadas por desprendimientos, consecuencia de las intensas lluvias caídas en la víspera de Reyes. Por este motivo, la concejala del Área de Vías y Obras, Auxi Ojeda, pidió a los vecinos del municipio y a los conductores procedentes de otros puntos de la isla que «extremen la precaución en las vías de San Mateo».

Cielos nubosos

Aunque las precipitaciones se despiden de Gran Canaria, las nubes seguirán dominando el cielo y apenas dejarán ver el sol durante la jornada de hoy. En los municipios del norte los cielos permanecerán cubiertos durante gran parte del día, una situación que se extenderá prácticamente a toda la isla. El viento también marcará la jornada, con rachas ocasionalmente fuertes en las vertientes noreste y sureste, aunque se espera que vaya perdiendo intensidad de forma progresiva a lo largo del día.

Mañana las nubes desaparecerán y los rayos de sol volverán a brillar en toda la isla, acompañados de calima ligera, especialmente durante la primera mitad del día. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque en las cumbres de Gran Canaria no se descarta la posibilidad de granizo.

En Lanzarote y Fuerteventura, la situación meteorológica será similar a la de Gran Canaria en ambas jornadas. Hoy, los cielos permanecerán nublados durante todo el día y el viento del nordeste soplará con fuerza, acompañado también de calima durante la primera mitad de la jornada. Mañana, al igual que en Gran Canaria, el sol será protagonista y la calima continuará presente.

El sábado volverán las lluvias débiles y ocacionales a Gran Canaria, sobre todo en municipios del norte y de las medianías. Las temperaturas continuarán en ascenso en las islas orientales y las rachas de viento serán más fuertes en zonas del sureste y noroeste.

TEMAS

Las precipitaciones dan paso a la calima tras casi un mes pasado por agua en Canarias

