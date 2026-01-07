El pueblo de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, vuelve a tener equipo de fútbol tras 12 años de parón

Después de 12 años de silencio en el campo, el club de fútbol de Santiago de Tunte ha vuelto a encender la ilusión de los vecinos del pueblo. Lo que comenzó con trabajo, esfuerzo y una enorme dosis de compromiso a finales de 2024 se ha transformado actualmente en un auténtico fenómeno local, un resurgir lleno de orgullo que mueve cada fin de semana a los aficionados de toda la zona.

El camino hasta aquí no ha sido fácil. Entre trámites interminables, la falta de recursos y los inevitables tropiezos que acompañan a cualquier proyecto que renace desde cero, la nueva directiva y los jugadores han tenido que superar más de un obstáculo. Cuando Pedro Afonso, presidente del club, decidió iniciar el ambicioso proyecto de devolver el ruido, la pasión y la afición al campo se encontró con una realidad inesperada: aún existían deudas antiguas que tenían que resolverse. Un bache económico que, en un principio, parecía imposibilitar el regreso del equipo y amenazaba con frenar la ilusión incluso antes de arrancar.

No obstante, esta situación no logró frenar en ningún momento las ganas de los vecinos del pueblo. Cuando escucharon que Pedro Afonso estaba intentando devolverle la vida al club, se volcaron en apoyarlo y se ofrecieron como voluntarios, dispuestos a lanzarse al campo a darle patadas al balón con entusiasmo y alegría. En ese momento, todos los jugadores del equipo pusieron de su parte y colaboraron de diversas maneras para que este proyecto fuera posible.

Ascenso de categoría

Es más, recientemente el club de fútbol de Santiago de Tunte ha logrado ascender de categoría y ahora se encuentra compitiendo en Primera Regional. Desde el primer momento, el proyecto de Pedro Afonso se centró en apostar por la gente del pueblo, y eso ha sido una constante en cada decisión. No obstante, con este salto de nivel también ha surgido la necesidad de incorporar jugadores con un poco más de experiencia y profesionalidad para poder mantener la categoría. «Nosotros apostamos por la gente del pueblo, pero aquí es bienvenido todo aquel que quiera venir», destaca el presidente.

A pesar de la incorporación de nuevos fichajes, Afonso reconoce que muchos de los vecinos que antes formaban parte del equipo ya no cuentan con la misma disponibilidad tras estos doce años de parón. «Muchos trabajan, otros prefieren no arriesgarse a lesionarse y ausentarse de sus puestos, y algunos, simplemente, ya no disponen del mismo tiempo que hace tantos años», explica. Aun así, los futbolistas del propio pueblo siguen siendo mayoría, ya que cuando el club resurgió en 2024, de los 11 jugadores iniciales, nueve eran naturales de Tunte.

Ayuda económica

Además, el Pleno de San Bartolomé de Tirajana aprobó en el pasado mes de octubre una ayuda económica destinada al club, un respaldo que ha resultado fundamental para su resurgir. «Para nosotros es una gran ayuda. Cuando empezamos, tuvimos que hacer frente a una deuda pendiente, además de cubrir gastos de material para los jugadores, sueldos de los entrenadores, fichas federativas, árbitros y otros costes», subraya el presidente.

El club también ha contado con el apoyo de patrocinadores locales, una colaboración que Pedro Afonso valora «enormemente» y que, asegura, ha sido clave para consolidar el proyecto y garantizar la continuidad del equipo.

«Los jóvenes de Tunte, los viernes por la tarde se iban al pueblo de Santa Lucía para ver al equipo de ese zona jugar», recuerda el presidente, quien ahora observa con satisfacción cómo las tardes de los viernes han vuelto a tener sentido para los chicos y chicas de la zona alta de San Bartolomé de Tirajana, que ya no necesitan desplazarse para disfrutar de un buen partido y vivir la emoción del fútbol., sino que ahora tienen la diversión muy cerca de las puertas de sus casas.