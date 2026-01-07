Este es el restaurante de Gran Canaria que tienes que visitar sí o sí: carnes a la parrilla y cocina canaria a precios económicos
Se trata de uno de los restaurantes mejor valorados de Google de la isla
Hoy lugares que invitan a volver una y otra vez gracias al buen sabor de boca que dejan entre sus clientes, y eso es lo que ocurre con Grill El Palmero, uno de los restaurantes mejor valorados de Google en Gran Canaria. Una aparada imprescindible para los amantes de la carne a la parrilla y la gastronomía canaria.
Los creadores de contenido @viajandocontanda no han dudado en visitar el establecimiento y recomendárselo a todos sus seguidores. "Estamos en el restaurante mejor valorado de Google", aseguran en el vídeo publicado en redes sociales, donde destaca la calidad de las elaboraciones y la experiencia gastronómica.
Un referente gastronómico
Grill El Palmero ha conseguido ganarse la confianza de sus clientes gracias a su cocina tradicional, su buena relación calidad-precio y las positivas valoraciones de sus clientes. Su carta es variada y amplia, cuenta con opciones para compartir como chicharrones con o sin gofio, queso asado o gofio escaldando, entre otros platos típicos de la gastronomía canaria.
Entre sus propuestas destacas se encuentra la parrillada mixta para dos personas, que incluye pollo, salchicha, chorizo, chistorra, carne de secreto y morcilla de Teror. Además, se sirve con su propio carbón para que la carne se mantenga caliente durante toda la comida.
Sus mojos y salsas son un imprescindible para quienes visitan el local.
Vinos de las islas
Para completar la experiencia gastronómica, todas sus elaboraciones se pueden acompañar por una cuidada selección de vinos de las islas, especialmente de La Palma, perfectos para maridar las carnes y los platos tradicionales canarios que se sirven en el restaurante.
Horario y ubicación
Grill el Palmero se encuentra en la Avenida Touroperador Neckermann, 3, en el Centro Comercial Playmar, en Maspalomas. Cuenta con 4,9 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han pasado por el establecimiento. Es uno de los restaurantes mejor valorados de Gran Canaria.
El local abre de lunes a jueves de 17:00 a 23:00 horas y de viernes a domingo de 13:00 a 23:00 horas, siendo una opción ideal tanto para almorzar como para cenar en el sur de Gran Canaria.
- ¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
- Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
- Gesplan sostiene que el Siam Park en Gran Canaria tendrá el impacto del museo Guggenheim en Bilbao
- Tres muertos y una superviviente en el accidente de Las Tederas: el coche cayó por una ladera tras ceder el terreno
- Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras
- Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima
- El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas
- Una de las mejores churrerías para disfrutar en Gran Canaria estas navidades: sus churros son los favoritos de muchos canarios