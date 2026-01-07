Este es el restaurante de Gran Canaria que tienes que visitar sí o sí: carnes a la parrilla y cocina canaria a precios económicos

Hoy lugares que invitan a volver una y otra vez gracias al buen sabor de boca que dejan entre sus clientes, y eso es lo que ocurre con Grill El Palmero, uno de los restaurantes mejor valorados de Google en Gran Canaria. Una aparada imprescindible para los amantes de la carne a la parrilla y la gastronomía canaria.

Los creadores de contenido @viajandocontanda no han dudado en visitar el establecimiento y recomendárselo a todos sus seguidores. "Estamos en el restaurante mejor valorado de Google", aseguran en el vídeo publicado en redes sociales, donde destaca la calidad de las elaboraciones y la experiencia gastronómica.

Un referente gastronómico

Grill El Palmero ha conseguido ganarse la confianza de sus clientes gracias a su cocina tradicional, su buena relación calidad-precio y las positivas valoraciones de sus clientes. Su carta es variada y amplia, cuenta con opciones para compartir como chicharrones con o sin gofio, queso asado o gofio escaldando, entre otros platos típicos de la gastronomía canaria.

Entre sus propuestas destacas se encuentra la parrillada mixta para dos personas, que incluye pollo, salchicha, chorizo, chistorra, carne de secreto y morcilla de Teror. Además, se sirve con su propio carbón para que la carne se mantenga caliente durante toda la comida.

Sus mojos y salsas son un imprescindible para quienes visitan el local.

Vinos de las islas

Para completar la experiencia gastronómica, todas sus elaboraciones se pueden acompañar por una cuidada selección de vinos de las islas, especialmente de La Palma, perfectos para maridar las carnes y los platos tradicionales canarios que se sirven en el restaurante.

Horario y ubicación

Grill el Palmero se encuentra en la Avenida Touroperador Neckermann, 3, en el Centro Comercial Playmar, en Maspalomas. Cuenta con 4,9 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han pasado por el establecimiento. Es uno de los restaurantes mejor valorados de Gran Canaria.

El local abre de lunes a jueves de 17:00 a 23:00 horas y de viernes a domingo de 13:00 a 23:00 horas, siendo una opción ideal tanto para almorzar como para cenar en el sur de Gran Canaria.