Santa Lucía despide a Mario y Goyo, los primos fallecidos al precipitarse su coche en la zona de Las Tederas de Ayagaures

Familiares y amistades de Mario Alexis Perdomo Méndez, de 46 años, y Gregorio David Arbelo Perdomo, de 42, que perdieron la vida en la tarde del domingo tras precipitarse el vehículo 4x4 en el que viajaban por una ladera y caer en una charca de la zona de Las Tederas, en Ayagaures, despidieron ayer y esta mañana respectivamente a los primos, cuyos cuerpos fueron incinerados.

Mario Alexis salió a las 20.00 horas del velatorio de Vecindario y fue incinerado a las 23:00 horas, mientras que su primo, Gregorio 'Goyo' lo hizo a las 6.00 horas de esta mañana para ser también incinerado. Mientras, Mari Carmen, 'Mayko' está siendo velada en estos momentos en el tanatorio de San Miguel de la capital grancanaria. Según fuentes consultadas, la llegada de Mayko se retrasó debido a que era donante.

"Ha sido algo horrible y que nos ha marcado mucho" aseguró una de las amigas de Mario Alexis, quien destacó que el velatorio de Vecindario anoche se inundó de muestras de condolencias, mostrando así el cariño con el que contaban los dos primos residentes en Pozo Izquierdo.

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana decretó dos días de luto oficial, desde el pasado lunes, a las 14:00 horas del 5 de enero, hasta las 0:00 horas de hoy, 7 de enero de 2026, por la muerte sus vecinos, además de trasladar las condolencias a los familiares de los fallecidos.

El funeral para el último adiós tendrá lugar la tarde del 27 de enero en la iglesia de San Nicolás de Bari de Sardina del Sur.