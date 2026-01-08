Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma en Arucas por un incendio que provoca una gran humareda blanca

El incendio, visible desde varios puntos de Arucas, generó inquietud entre los residentes de la zona, que alertaron a los servicios de emergencia

Incendio en Arucas (08/01/26)

Incendio en Arucas (08/01/26)

La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Una densa humareda blanca sorprendió en la tarde del jueves 8 de enero a vecinos y transeúntes de Arucas (Gran Canaria), al elevarse de forma repentina desde el barranco situado justo detrás de la residencia de mayores del municipio. La escena generó inquietud entre los residentes, ya que el humo era claramente visible desde varios puntos del casco urbano.

Las llamadas a los servicios de emergencia comenzaron a registrarse poco antes de las 17:30 horas. En respuesta, varias unidades del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se desplazaron de inmediato a la zona para investigar el origen del humo y prevenir posibles riesgos.

Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han acudido al lugar para sofocar el fuego.

Según las primeras hipótesis, el incendio se ha originado en una chabola.

