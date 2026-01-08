El Cabildo de Gran Canaria destina 200.000 euros a la recuperación paisajística del Norte

La Consejería del Área de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo Insular de Gran Canaria publicó, el pasado 7 de enero, la resolución por la que concede a la Mancomunidad del Norte una subvención nominativa, por importe de 200.000 euros, para la realización de un proyecto piloto que pretende actuar en la recuperación paisajística de, al menos, 9 hectáreas de los municipios de Arucas, Gáldar y La Aldea de San Nicolás.

El objetivo de esta actuación es regenerar y embellecer el paisaje agrícola de las zonas rurales del Norte de Gran Canaria, a través de la contratación de una cuadrilla de once peones, además de un capataz y un ingeniero técnico agrícola, para la ejecución del proyecto. La selección del personal se hará en colaboración con el Servicio Canario de Empleo y los servicios municipales, siendo obligatorio que el 54,55% de los candidatos pertenezcan a un colectivo en riesgo de exclusión social.

La degradación paisajística de las zonas rurales, con invernaderos abandonados y acumulación de residuos, constituye un problema medioambiental y socioeconómico relevante en la comarca. En una isla donde el turismo es una pieza fundamental de la economía, esta situación supone además un problema de imagen, con un impacto principalmente paisajístico.

El plazo de ejecución del proyecto es de 13 meses, comenzando con la selección de los terrenos a intervenir a través de una convocatoria de subvenciones de la Mancomunidad, a la que deberán presentarse los propietarios de las zonas de actuación en Arucas, Gáldar y La Aldea de San Nicolás. Posteriormente, se llevará a cabo la selección del personal que ejecutará los trabajos a lo largo de 2026.

Este proyecto contribuye a los objetivos del Plan Estratégico de la Mancomunidad del Norte 2030, aprobado en 2021, orientado a reducir la población en riesgo de exclusión social, promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible y fomentar el turismo sostenible en el Norte de Gran Canaria, mediante el fortalecimiento del producto turístico de la comarca.

Si quieres, puedo adaptarlo al estilo de una nota de prensa, recortarlo para papel o hacer una versión más política o social.