Dolor en Gran Canaria: El Cabildo muestra su repulsa por el crimen machista del 6 de enero

El Cabildo de Gran Canaria ha guardado un minuto de silencio por el asesinato machista ocurrido el pasado martes en la ciudad capitalina, en el que incluso estuvo presente la consejera de Vox Idaira Margarita Olsen.

Isabel Mena, consejera de Igualdad de la Corporación Insular, ha tildado de “profundamente lamentable” que en los escasos días de recorrido de 2026 “ya hayan sido dos mujeres asesinadas, la primera el 4 de enero en Jerez y la segunda, en Gran Canaria, una mujer que además de ser víctima mortal, deja a sus hijos como víctimas de la violencia machista”.

Mena hizo hincapié en la necesidad de reafirmar la importancia de contar con recursos especializados y seguir dando voz a todas las víctimas de violencia machista. “Para que no olvidemos que esta violencia existe, que es una lacra social real y que acaba con la vida desde 2003 de 1.343 mujeres”, agregó la consejera. Por su parte, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, también calificó como “lamentable” el asesinato machista y como “alarmantes” las cifras acumuladas desde hace 23 años.

“Como institución que además realiza políticas de igualdad, de sensibilización, de educación y colaboración con los 21 municipios de Gran Canaria, no podíamos sino convocarnos para mostrar nuestra repulsa, denunciar la situación y mostrar solidaridad con la víctima y su familia”, concluyó Morales.