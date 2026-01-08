Dolor en Gran Canaria: El Cabildo muestra su repulsa por el crimen machista del 6 de enero
La Corporación Insular ha guardado un minuto de silencio en un acto en el que también ha estado presente la consejera de Vox Idaira Margarita Olsen
I.A.H
El Cabildo de Gran Canaria ha guardado un minuto de silencio por el asesinato machista ocurrido el pasado martes en la ciudad capitalina, en el que incluso estuvo presente la consejera de Vox Idaira Margarita Olsen.
Isabel Mena, consejera de Igualdad de la Corporación Insular, ha tildado de “profundamente lamentable” que en los escasos días de recorrido de 2026 “ya hayan sido dos mujeres asesinadas, la primera el 4 de enero en Jerez y la segunda, en Gran Canaria, una mujer que además de ser víctima mortal, deja a sus hijos como víctimas de la violencia machista”.
Mena hizo hincapié en la necesidad de reafirmar la importancia de contar con recursos especializados y seguir dando voz a todas las víctimas de violencia machista. “Para que no olvidemos que esta violencia existe, que es una lacra social real y que acaba con la vida desde 2003 de 1.343 mujeres”, agregó la consejera. Por su parte, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, también calificó como “lamentable” el asesinato machista y como “alarmantes” las cifras acumuladas desde hace 23 años.
“Como institución que además realiza políticas de igualdad, de sensibilización, de educación y colaboración con los 21 municipios de Gran Canaria, no podíamos sino convocarnos para mostrar nuestra repulsa, denunciar la situación y mostrar solidaridad con la víctima y su familia”, concluyó Morales.
- ¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
- Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
- Gesplan sostiene que el Siam Park en Gran Canaria tendrá el impacto del museo Guggenheim en Bilbao
- La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
- Tres muertos y una superviviente en el accidente de Las Tederas: el coche cayó por una ladera tras ceder el terreno
- Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras
- Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima
- El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas