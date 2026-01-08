Las capturas de culebras en Gran Canaria aumentaron a 2.528 ejemplares el año pasado

El año 2025 se cerró con cifras preocupantes sobre la expansión de la culebra real de California (Lampropeltis californiae) en la isla de Gran Canaria, con un total de 2.528 serpientes capturadas, la tercera mayor cantidad desde que se emprendieron en el año 2009 las medidas para su control y erradicación. En 2024 la cifra había bajado a 1.936 reptiles.

Únicamente en 2022, cuando se apresaron 2.676 ejemplares, y en 2023, con otros 2.389, se detectó tanta presencia de esta especie invasora en los municipios grancanarios, con una población creciente y beneficiada por el aumento de las temperaturas y la sequía, así como por la ausencia de depredadores naturales.

La primavera pasada se logró el récord de eliminación de serpientes en un solo mes: 803 en mayo

En mayo del año pasado se batió el récord de capturas en un solo mes, 803 culebras. También en el verano de 2025 se registraron los máximos apresamientos mensuales de la serie histórica, con 623 serpientes eliminadas en junio, 375 en julio y 158 en agosto, según el recuento oficial del programa #Stopculebrareal, dentro del Proyecto Post-Life Lampropetis para el control de la culebra real de California en Gran Canaria que ejecuta la empresa pública Gesplan.

Tras las capturas de 2025, y con la única que se ha realizado en estos primeros días de enero, son ya 21.296 las serpientes apresadas en los 16 años de existencia de ese proyecto de control auspiciado por el Cabildo y el Gobierno de Canarias con apoyo económico de la Unión Europea.

De esa cantidad total, 11.066 capturas se realizaron de forma directa por los agentes de Gesplan encargados de su erradicación y las otras 10.230 gracias a la colaboración ciudadana, según esos datos oficiales. Actualmente existen por toda la isla 319 trampas activas y 353 desactivadas.

El ritmo de capturas en 2025 siguió el esquema de los años anteriores, con pocos avistamientos en los primeros meses, un aumento significativo en los meses de verano y una caída en el otoño-invierno. Así, se realizaron siete capturas en enero, 13 en febrero, 41 en marzo y 382 en abril.

Tras dispararse la eliminación de ejemplares de mayo a agosto, con los citados récord históricos en esos meses, se apresaron 47 en septiembre , 59 en octubre, 32 en noviembre y seis en diciembre.

Eclosión en verano

El pasado mes agosto, tras la eclosión de capturas, 2.375 hasta ese momento, el biólogo Ramón Gallo, responsable de #StopCulebraReal, ya auguró que 2025 sería un año de mayor éxito en la eliminación de esta plaga, pero puntualizó que eso no significa que haya más o menos serpientes que los en años anteriores, sino que es más fácil atraparlas porque con el calor se atreven a salir más a la superficie a buscar alimento.

La culebra de California ha puesto en peligro de extinción a especies autóctonas como el lagarto gigante o la lisa

Esta serpiente introducida en la isla por accidente o mala fe, primero detectada en barrancos de Telde y Valsequillo, luego en Gáldar, y finalmente en casi toda la isla, no es venenosa ni supone un riesgo para los humanos, pero sí es un depredador de otros reptiles y ya ha puesto en peligro de extinción a especies autóctonas como el lagarto gigante de Gran Canaria, la lisa o el perenquén.

El operativo de Gesplan desde abril a agosto, para aprovechar que las culebras abandonan el subsuelo en busca del calor, estuvo formado por una cuadrilla de 36 personas, pero tanto el biólogo como el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, coincidieron en la importancia de la colaboración ciudadana a la hora de atrapar las culebras, pues casi la mitad de las capturas se realizan tras las llamadas de personas que las han avistado cerca de sus domicilios o en las salidas al campo. De hecho, en las localidades donde ya están acostumbrados a su presencia, son los vecinos los que las recogen y las entregan a los agentes para su posterior sacrificio.

Según se refleja en el mapa de capturas, la especie invasora ya se ha extendido por casi toda la isla, con la excepción de las zonas las cumbreras y los grandes territorios sin población, aunque eso significa que pueda llegar.

Desde 2009, cuando se cogieron las 132 primeras serpientes, el denominado núcleo primario se encuentra entre Telde, Valsequillo, Santa Brígida, San Mateo y Las Palmas de Gran Canaria. El secundario en Gáldar y Agaete; el terciario San Bartolomé de Tirajana y Mogán; y el último en el barranco del Guiniguada.