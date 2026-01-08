El futuro de Firgas pasa por un área industrial y ser destino gastronómico antes de 2030

El futuro de Firgas pasa por convertirse en un destino gastronómico que potencie el sector servicios y la agricultura local, sobre todo en cultivos tradicionales como el berro, que está en proceso de desaparición. El Plan Estratégico de Desarrollo Local 2025-2030 que acaba de ser aprobado en su documento inicial por el Ayuntamiento recoge entre sus proyectos la puesta en marca de un polígono industrial, la construcción de una residencia para mayores, combatir las pérdidas en la red de suministro del agua de abasto, a la vez que requiere un aumento del número de policías locales y sistemas de videovigilancia para garantizar una mayor seguridad.

«Diseñar una estrategia efectiva y sostenible». Este es uno de los objetivos del documento que marcará los planes de actuación de la Villa durante este lustro. Y en este marco, la prioridad social para el desarrollo de Firgas pasa en primer lugar por la mejora de la red de abastecimiento de agua potable, mediante la reducción de las pérdidas y la mejora de su calidad.

Pequeñas empresas y autónomos

El programa de trabajo establece cuatro ejes estratégicos, con nueve líneas de actuación que recogen acciones concretas. El plan propone una mejora del tejido productivo. En este campo promueve un polígono industrial o micropolígono para albergar pequeñas empresas y a autónomos, en el que llevar a cabo actividades tradicionales y otras innovadoras. El objetivo es la diversificación económica y captar nuevos proyectos.

A esto se suma el fomento del asociacionismo empresarial, la creación de espacios de trabajo compartido (coworking), potenciando la transformación digital.

Fincas de berros, en el barranco de Las Madres de Firgas. / ANDRES CRUZ

En segundo lugar, el Plan de Firgas potencia su agricultura. En ese ámbito se plantea recuperar y valorizar los cultivos tradicionales, con un especial énfasis en los berros. Estas fincas están inmersas en un progresivo abandono, que los técnicos achacan a la falta de relevo generacional, el abandono de tierras por falta de rentabilidad y la escasa transformación con valor añadido.

Comercio local

A esto se suma la necesidad de propiciar la modernización del comercio local, integrándolo en un turismo sostenible y la producción autóctona. Este paso se consigue con una mayor colaboración entre los comerciantes y los productores locales.

Una de las líneas desarrolladas para mejorar la situación socioeconómica del municipio pasa por el posicionamiento de Firgas como destino de turismo gastronómico y de experiencias vinculadas a la identidad territorial. Para ello se requiere crear circuitos comerciales y gastronómicos, y actualizar el plan director de la zona comercial abierta. Y se incluye el lanzamiento de campañas de promoción, según los redactores del Plan Estratégico, que debe llevarse a cabo hasta el año 2030, y que recoge las posibles inversiones necesarias y las distintas fases de ejecución, con la colaboración de otras Administraciones y de los colectivos sociales implicados y la población local.

En materia social, Firgas se enfrenta a un grave problema de desempleo juvenil, para lo cual se proyecta la realización de más talleres y programas de apoyo para la reinserción laboral.

Conciertos en el recinto ferial

Firgas aboga por una sociedad «inclusiva y cohesionada». El estudio detalla que la situación revela carencias en infraestructuras básicas, como es el caso del suministro público de agua, el saneamiento y la conectividad digital. Estas carencias, se detalla, afectan a la calidad de vida y dificulta la plena inclusión social entre su población.

Para combatirlo se insta a acometer un programa para la reducción de las pérdidas en una red de abasto anticuada, así como reducir la brecha digital, sobre todo entre las personas mayores, y dotar de una mejor percepción de limpieza en los espacios públicos.

Para dar un giro, propone más parques para mascotas (los denominados pipican), requiere un aumento de la plantilla de policías locales y sistemas de videovigilancia.

A esto se suma la búsqueda de una mayor oferta deportiva, cultural y de ocio, y habilitar el recinto ferial para proyectar eventos culturales y la celebración de festivales que sirvan como atractivo para posibles visitantes.

Biblioteca

También se exige la mejora de la oferta de vivienda, con la rehabilitación de casas en desuso y el aumento de las promociones sociales; la reapertura del centro de día y que la biblioteca sea un centro de encuentro intergeneracional y de dinamización sociocultural, el desarrollo de una residencia de mayores y pisos tutelados para personas con discapacidad; y trabajar en la accesibilidad universal. Para ello hay que eliminar las barreras arquitectónicas.

En el eje de la mejora de la oferta turística, se propone la recuperación del Parador de la Montaña, fortalecer la marca ‘Villa del agua’, crear rutas interpretativas ligadas con la cultura del agua y la agricultura local, promocionando las fiestas del berro y la papa.

Y, por último, en materia de participación, se sugiere la constitución del Consejo Municipal de Juventud para favorecer su participación.