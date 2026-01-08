Mario Alexis Perdomo recibirá este domingo un homenaje de sus amistades en Pozo Izquierdo

Los amigos y amigas de Mario Alexis Perdomo que compartían con él la pasión por el bodyboard lo quieren despedir a lo grande. Para ello han organizado este domingo, a las 12.00 horas, un homenaje en la zona de El Yodo, en Pozo Izquierdo, en el lado norte del espigón, donde tantas olas cogió desde que comenzó a practicar este deporte y que le llevó a ganar varios campeonatos.

"Lo queremos recordar como él era, una persona libre, que vivió como quiso y que recorrió mucho mundo con su tabla de boogie debajo del brazo", explica Alejandro, uno de sus amigos íntimos y organizador de este acto simbólico y que confiesa que aún no se hace a la idea de no poder seguir compartiendo momentos con el que fue su "hermanito".