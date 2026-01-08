Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mario Alexis Perdomo recibirá este domingo un homenaje de sus amistades en Pozo Izquierdo

Los amigos del joven fallecido en el accidente de Ayagaures lo recordarán en el mar, este domingo a las 12.00 horas, en la zona de El Yodo de Pozo Izquierdo

Mario Alexis Perdomo era un amante del bodyboard, que viajó por muchos países con su corcho debajo del brazo.

José A. Neketan

Los amigos y amigas de Mario Alexis Perdomo que compartían con él la pasión por el bodyboard lo quieren despedir a lo grande. Para ello han organizado este domingo, a las 12.00 horas, un homenaje en la zona de El Yodo, en Pozo Izquierdo, en el lado norte del espigón, donde tantas olas cogió desde que comenzó a practicar este deporte y que le llevó a ganar varios campeonatos.

"Lo queremos recordar como él era, una persona libre, que vivió como quiso y que recorrió mucho mundo con su tabla de boogie debajo del brazo", explica Alejandro, uno de sus amigos íntimos y organizador de este acto simbólico y que confiesa que aún no se hace a la idea de no poder seguir compartiendo momentos con el que fue su "hermanito".

