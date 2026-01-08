Medio centenar de personas pierden la vida en las carreteras canarias
El archipiélago finaliza 2025 entre las comunidades autónomas con mayor crecimiento de mortalidad con 14 fallecimientos más que en el año anterior
Canarias cierra 2025 con 53 personas fallecidas en accidentes de tráfico, una cifra que sitúa al archipiélago entre las comunidades autónomas donde más ha aumentado la mortalidad vial respecto al año anterior. En concreto, el número de víctimas mortales se incrementó en 14 personas en comparación con 2024, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Este repunte se produce en un contexto nacional de descenso generalizado de los fallecimientos en carretera, ya que en el conjunto del país se registraron 1.119 muertes, 35 menos que el año previo. Aun así, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que las cifras continúan siendo "demasiado elevadas" y subraya la necesidad de mantener y reforzar las políticas de prevención y concienciación.
La mayor parte de los accidentes mortales en Canarias se produjeron en carreteras secundarias, una tendencia que se repite a nivel estatal. Este tipo de vías concentraron tres de cada cuatro fallecimientos y se mantienen como el escenario más peligroso, debido a factores como la falta de separación en sentidos, la menor visibilidad o las salidas de vía.
Mayor número de víctimas
El perfil de las víctimas mortales responde mayoritariamente al de conductores, que representan cerca del 73% de los fallecidos, seguidos de pasajeros y peatones. Por tipo de vehículo, los turismos continúan siendo el medio de desplazamiento con mayor número de víctimas mortales, aunque los usuarios vulnerables –motoristas y peatones– concentran un porcentaje significativo de los fallecimientos.
Entre las causas más frecuentes de los siniestros mortales se encuentran las salidas de vía, que representan el mayor porcentaje de fallecimientos (481), seguidas de las colisiones frontales (237). A ello se suma el incumplimiento de las medidas de seguridad, ya que 165 víctimas no utilizaban cinturón de seguridad u otros sistemas de protección en el momento del accidente.
Por franjas de edad, los mayores de 65 años concentran el mayor número de accidentes mortales. El dato es de 239 víctimas, un aspecto que refuerza la necesidad de adaptar las políticas de seguridad vial a una población cada vez más envejecida y a nuevas realidades de movilidad.
Siniestralidad en Navidad
Además del balance anual, la DGT ha presentado los datos de siniestralidad de Navidad 2025-2026. Entre las 15:00 horas de 19 de diciembre y las 23:59 horas del 6 de enero se registraron 35 siniestros en el conjunto del país, con 39 personas fallecidas, lo que representa una disminución del 20% respecto al mismo periodo anterior. En este descenso han influido tanto la reducción de víctimas en autopistas y autovías como en carreteras secundarias.
Por su parte, los colectivos y medios vulnerables concentran el 36% de las personas fallecidas. Dentro de este grupo, nueve personas se desplazaban en motocicleta, único medio que registra un incremento, con una persona fallecida más que en el periodo anterior. En el caso de los peatones (5) se observa una disminución de cinco víctimas mortales respecto al periodo equivalente del año anterior.
