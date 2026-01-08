Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La mujer detenida por la muerte de su recién nacido dio a luz y abandonó al bebé tras visitar a su pareja

El juez ordena su ingreso en prisión provisional sin fianza por riesgo de fuga ante la gravedad de los hechos

Sede de los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana.

Sede de los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

La autoridad judicial del Juzgado de Guardia del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana acordó en la tarde del miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer detenida como presunta autora de la muerte de su hija recién nacida en el sur de Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 3 de enero, cuando la mujer acudió a un hospital para visitar a su pareja y dio a luz en uno de los baños del centro sanitario. De acuerdo con el auto judicial, la investigada habría causado la muerte de la recién nacida o, con la intención de provocarla, la habría abandonado en el lugar del parto, donde el cadáver fue hallado ese mismo día.

El magistrado instructor, titular del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, imputa a la mujer como presunta autora de un delito de asesinato con alevosía o de asesinato de víctima especialmente vulnerable por razón de su edad.

El delito de asesinato con alevosía está castigado con penas de hasta 25 años de prisión, mientras que el asesinato de una víctima especialmente vulnerable por razón de su edad puede conllevar prisión permanente revisable. Por la gravedad de los hechos investigados y las elevadas penas previstas, el juez considera que existe riesgo de fuga, motivo por el que ordenó su ingreso en prisión preventiva.

Según recoge el auto de prisión, la mujer fue reconocida ginecológicamente tras su detención el 4 de enero, y el facultativo constató que había dado a luz recientemente. Además, varios trabajadores del hospital declararon ante la Policía que la investigada se encontraba embarazada.

TEMAS

