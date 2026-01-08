Familias de Veneguera denuncian un trato «discriminatorio» en el transporte escolar para sus hijos en Mogán

Familias de Veneguera denuncian el trato «discriminatorio y desigual» en el uso del transporte escolar que afecta a sus hijos. Padres y madres informan de que a seis alumnos sí se les permite montar en la guagua que llega al pueblo para trasladarlos al CEO de Mogán mientras que a otros 11, no. La consejería de Educación responde que esa ruta se extinguirá cuando concluyan su paso por el centro educativo esos seis alumnos y que no acepta llevar a más porque "podría provocar un efecto llamada" que conlleve el cierre de la escuela unitaria de Veneguera, actualmente con seis plazas ocupadas.

El origen del problema se remonta al curso 2021/2022, cuando varias familias de Veneguera cambiaron a 19 alumnos del centro unitario al colegio de Mogán en busca de mejorar las condiciones de conciliación familiar, ya que la escuela de su zona no cuenta con comedor escolar, actividades extraescolares ni servicio de recogida temprana y tardía, mientras que el colegio del casco del municipio sí. En ese momento sí se les concede el servicio de transporte escolar para la recogida y traslado desde Veneguera a Mogán.

Una guagua con 18 plazas libres

Cuando en el curso 2022/2023, las familias del barrio matriculan a otros hijos en Mogán, se encuentran con la negativa del servicio de transporte escolar. Y lo mismo en los cursos posteriores hasta este año, cuando la situación actual se encuentra con 6 alumnos en el CEIP de Veneguera y 21 alumnos en el CEO Mogán, de los cuales 6 sí tienen derecho al transporte y el resto no. Entre ellos, hermanos de las mismas familias. Los padres insisten en que la solución es sencilla, pues la guagua cuenta con 18 vacantes que pueden usar esos niños sin que implique ningún aumento del coste del servicio.

La consejería de Educación, sin embargo, se reafirma en su negativa y justifica su decisión en que «se ajusta plenamente a la normativa vigente, que vincula el derecho a este servicio a la residencia dentro del área de influencia del centro educativo, correspondiendo en dichas etapas al CEIP Casas de Veneguera». Desde el Ayuntamiento de Mogán aseguran que en abril de 2025, el CEO de Mogán aprobó ampliar su zona de influencia para incorporar Veneguera.

«Podría provocar el cierre de la escuela unitaria»

La consejería añade que «aplicar excepciones basadas en criterios subjetivos como la conciliación familiar, carece de cobertura legal, generaría agravio comparativo, rompería la coherencia administrativa mantenida desde el curso 2022/2023 y podría devenir en un efecto llamada con impacto negativo en la planificación educativa, el equilibrio entre centros y provocar, probablemente, el cierre del CEIP Casas de Veneguera». En ese último aspecto, el Gobierno autonómico señala que «salvaguardar y fomentar las escuelas unitarias es una de las líneas estratégicas de la consejería de Educación».

La concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Mogán, Tania Alonso, defiende el derecho de los padres a trasladar a sus hijos al CEO de Mogán si lo consideran necesario tanto por un tema de conciliación como por mejorar las condiciones educativas al contar con cursos diferenciados y más compañeros de su edad. Taidía Galván, en representación de las familias, incide en que ellos no buscan que se cierre la escuela unitaria, sino poder elegir si van a un centro u otro. «Estudié en una escuela unitaria y no es igual que en otra con el aula al mismo nivel», explica. «Sólo pedimos que se facilite el transporte a nuestros hijos si así lo consideramos, ya sea por cuestiones de trabajo o por decisión propia», concluye.

El caso de Macarena y Miguel

Macarena y Miguel, residentes de Veneguera, son los padres de dos niños matriculados en el CEO de Mogán. El mayor cuenta con plaza en la guagua escolar mientras el pequeño, de tres años, no. «Todos los días dejamos al grande en la parada de Veneguera, en torno a las 07:50, luego me traslado al pueblo de Mogán con el pequeño para esperar hasta las 08:30 a que abran la puerta para entregarlo e irme corriendo a playa de Mogán porque empiezo a trabajar a las 09:00 gracias a que tengo la conciliación familiar», explica la madre. El padre, Miguel, empieza su trabajo a las 07:00.

Además, recalca que aunque hay padres que se echan una mano los unos a los otros, en el caso del pequeño de tres años necesitan la silla para el coche, lo que hace imposible este tipo de acuerdos. Es el caso de Davinia, que muchas veces se presta a llevar y traer a los niños en su coche. Su hijo estuvo los tres cursos de infantil en Veneguera pero decidió que para Primaria lo mejor era matricularlo en Mogán. «No quería que estuviera solo en su curso cuando en Mogán hay un colegio cerca en el que tiene más compañeros para estar juntos y hacer lo mismo», remarca.