El periodista Victorio Pérez Moreno, pregonero de las Fiestas Mayores de Santiago en Gáldar

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gáldar aprobó esta mañana el nombramiento del periodista Victorio Pérez Moreno como pregonero de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago. El reconocido comunicador, oriundo de Gáldar y una de las voces más queridas del panorama audiovisual canario, recibió la noticia con gran emoción.

“Estoy muy emocionado por ser elegido pregonero para las fiestas de Santiago 2026. Una responsabilidad que asumo con ilusión y orgullo. Siempre digo que me siento afortunado por ser profeta en mi tierra, y este es un ejemplo más del cariño que recibo del pueblo en el que vivo”, manifestó Victorio tras conocer el nombramiento.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, celebró la designación y destacó el valor humano y profesional del comunicador. “Además de ser un excelente profesional de la comunicación, Victorio es un referente ético, cultural y humano para toda Canarias. A lo largo de su carrera ha sido un embajador incansable de Gáldar, contando nuestras historias con rigor, cariño y una identidad muy arraigada. Su voz ha acompañado momentos trascendentales de la vida pública canaria, pero nunca ha dejado de mirar con orgullo a su tierra. Nombrarlo pregonero de nuestras Fiestas Mayores es un justo homenaje a su trayectoria y a su compromiso constante con la sociedad”, expresó el edil.

Las fiestas de Santiago han marcado la vida de Victorio desde su niñez. “Fui monaguillo y salía delante del santo en procesión, me disfrazaba para subirme a las carrozas y la Batalla de Flores, retransmitiendo los actos festivos con el micrófono de Radio Gáldar. Además, la romería y la noche de los fuegos con los amigos de siempre. Todo ello, a las puertas del Año Santo Jacobeo 2027, una celebración en la que siempre he participado”, añadió.

El año 2026 tiene un significado especial para el periodista, ya que cumplirá 20 años en Televisión Canaria, medio en el que ha desarrollado su carrera profesional. “Estoy orgulloso de entrar cada noche en los hogares de Canarias presumiendo de identidad galdense”, afirmó.

Trayectoria profesional consolidada

Victorio Pérez Moreno cursó estudios de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En 2006 se incorporó a Televisión Canaria como redactor y coordinador del Telenoticias Insular de Lanzarote. Al año siguiente pasó a la redacción de informativos de Gran Canaria, con una amplia trayectoria en retransmisiones de fiestas populares y acontecimientos de actualidad en toda Canarias.

Durante siete años presentó el informativo de mediodía “Canarias Hoy” y, desde 2020, conduce el programa diario “Una hora menos”, galardonado con el Premio a Mejor Programa de las televisiones autonómicas por la FORTA y con el Premio Ondas, junto al equipo de la Radiotelevisión Canaria (RTVC).

Con esta designación, el Ayuntamiento de Gáldar rinde homenaje a una figura estrechamente vinculada a la difusión de la identidad local y al sentimiento festivo del municipio.

Las 544ª Fiestas Mayores de Santiago, que se celebrarán en julio de 2026, contarán así con la voz de uno de los hijos más ilustres de Gáldar para abrir oficialmente una celebración marcada por la devoción, la cultura, la tradición y la convivencia.