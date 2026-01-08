Remedios, la reina maga que repartió 350.000 euros de la ONCE la noche de Reyes
La vendedora Remedios Martínez repartió diez cupones con el número del primer premio de la ONCE del 5 de enero, valorados con 35.000 euros cada uno entre los vecinos de Arguineguín, en Gran Canaria
La noche de Reyes en Arguineguín vino con un regalo especial: el sorteo ordinario de la ONCE premió al 19285, del que Remedios Martínez, Reme, vendió diez billetes por valor de 35.000 euros el décimo. «Todos los repartí a gente del pueblo, los 350.000 euros se han quedado en Arguineguín», declara la vendedora.
«Hice de reina maga», recuerda con una sonrisa.«Estuvo además muy bien repartido, cupón a cupón a diez personas del pueblo», señala. Remedios recuerda que se enteró mientras veía el sorteo: «En cuanto vi el número dije 'este número me suena', miré la lista y, efectivamente, lo había vendido».
«La ilusión de repartirlo ya es vida»
«Enseguida me puse a llamar por teléfono, que ya que conozco a la gente que se lleva siempre el 5», rememora. «Hubo alguna que pensé que había que llamar a la ambulancia de la emoción, pero al final era que estaba muy contenta», comenta con una sonrisa.
Reme, como la conocen sus amigos, ya tiene localizados a todos los ganadores. La última en enterarse apareció el miércoles, cuando acudió a comprobar su billete pasado el festivo. «En cuanto la máquina puso 'cobrar en centro autorizado', ella empezó "¿qué ha pasado?, ¿qué es esto?". Y yo le dije "que te ha tocado, pero te ha tocado el premio gordo, 35.000 euros"», relata. «En ese momento nos pusimos a llorar las dos, fue todo muy bonito», comenta.
«Aunque a mí no me haya tocado, sólo con la ilusión de repartirlo ya es vida. La que no durmió esa noche fui yo pensando en la gente a la que no pude avisar, que son personas que lo necesitan y les viene bien», concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
- ¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
- Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
- Gesplan sostiene que el Siam Park en Gran Canaria tendrá el impacto del museo Guggenheim en Bilbao
- Tres muertos y una superviviente en el accidente de Las Tederas: el coche cayó por una ladera tras ceder el terreno
- Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras
- Primer gran atasco del año en Gran Canaria: colapsos en la GC-1 y la avenida Marítima
- El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas