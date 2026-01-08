Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Remedios, la reina maga que repartió 350.000 euros de la ONCE la noche de Reyes

La vendedora Remedios Martínez repartió diez cupones con el número del primer premio de la ONCE del 5 de enero, valorados con 35.000 euros cada uno entre los vecinos de Arguineguín, en Gran Canaria

Remedios Martínez, en su puesto de venta en Arguineguín.

Remedios Martínez, en su puesto de venta en Arguineguín. / LP/DLP

Javier Nuez

Mogán

La noche de Reyes en Arguineguín vino con un regalo especial: el sorteo ordinario de la ONCE premió al 19285, del que Remedios Martínez, Reme, vendió diez billetes por valor de 35.000 euros el décimo. «Todos los repartí a gente del pueblo, los 350.000 euros se han quedado en Arguineguín», declara la vendedora.

«Hice de reina maga», recuerda con una sonrisa.«Estuvo además muy bien repartido, cupón a cupón a diez personas del pueblo», señala. Remedios recuerda que se enteró mientras veía el sorteo: «En cuanto vi el número dije 'este número me suena', miré la lista y, efectivamente, lo había vendido».

«La ilusión de repartirlo ya es vida»

«Enseguida me puse a llamar por teléfono, que ya que conozco a la gente que se lleva siempre el 5», rememora. «Hubo alguna que pensé que había que llamar a la ambulancia de la emoción, pero al final era que estaba muy contenta», comenta con una sonrisa.

Reme, como la conocen sus amigos, ya tiene localizados a todos los ganadores. La última en enterarse apareció el miércoles, cuando acudió a comprobar su billete pasado el festivo. «En cuanto la máquina puso 'cobrar en centro autorizado', ella empezó "¿qué ha pasado?, ¿qué es esto?". Y yo le dije "que te ha tocado, pero te ha tocado el premio gordo, 35.000 euros"», relata. «En ese momento nos pusimos a llorar las dos, fue todo muy bonito», comenta.

Noticias relacionadas y más

«Aunque a mí no me haya tocado, sólo con la ilusión de repartirlo ya es vida. La que no durmió esa noche fui yo pensando en la gente a la que no pude avisar, que son personas que lo necesitan y les viene bien», concluye.

