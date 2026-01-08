Rescatan a una senderista herida tras una caída en las inmediaciones del Roque Nublo

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) intervino este jueves para rescatar a una senderista que resultó herida tras sufrir una caída en las inmediaciones del Roque Nublo, en el municipio de Tejeda.

La afectada presentaba un traumatismo en una pierna, por lo que fue evacuada en helicóptero hasta un centro hospitalario para su valoración y atención médica.