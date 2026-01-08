San Bartolomé de Tirajana otorga 91 licencias para construir viviendas nuevas en dos años y medio

La Concejalía de Urbanismo ha concedido licencia urbanística a las entidades mercantiles EDIL GISAPA S.L. y Proyectos y Estructuras NEDET S.L. para la construcción de dos nuevos edificios residenciales en el núcleo de El Tablero, concretamente en la Avenida de las Américas, nº 45, y en la Calle Venezuela, nº 12. Ambas promociones permitirán la creación de 22 nuevas viviendas, además de trasteros, plazas de garaje y un local comercial, reforzando la oferta residencial en una de las zonas con mayor demanda del municipio.

Estas actuaciones se enmarcan en la dinámica del actual mandato municipal, durante el cual el área de Urbanismo ha otorgado un total de 288 licencias urbanísticas, de las que 91 corresponden a nuevas promociones residenciales, posibilitando la construcción de 413 viviendas en el conjunto del municipio.

De forma paralela, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, impulsa un plan estratégico transversal en materia de vivienda, coordinado entre la Concejalía de Vivienda, dirigida por Lucía Jiménez, y la Concejalía de Urbanismo, a cargo de Davinia Ramírez. Esta hoja de ruta contempla, entre otras medidas, la rehabilitación del parque público de viviendas, con el objetivo de mantener los inmuebles en condiciones adecuadas de accesibilidad, eficiencia energética y mejora estética.

Asimismo, el plan incluye la actualización del planeamiento urbanístico, que acumula más de veinte años sin renovarse, y la puesta en marcha de ayudas al alquiler, orientadas a aliviar la carga económica de las personas trabajadoras y, al mismo tiempo, ofrecer garantías a los propietarios en el cumplimiento de los pagos. A estas líneas de actuación se suma una apuesta decidida por agilizar los trámites y la concesión de licencias, favoreciendo la implicación de la iniciativa privada en el incremento de la oferta de vivienda.

En cuanto a los proyectos autorizados, la licencia concedida a EDIL GISAPA S.L. permite la demolición del inmueble existente y la posterior construcción del edificio residencial “GISAPA I”, ubicado en la Avenida de las Américas, nº 45. Se trata de un edificio entre medianeras, con cuatro plantas sobre rasante y una planta semisótano destinada a trasteros y aparcamientos. El inmueble contará con doce viviendas, organizadas en torno a dos patios de luces y diseñadas para optimizar el espacio, la iluminación natural y la ventilación interior.

Por su parte, la promoción de Proyectos y Estructuras NEDET S.L. dispone de licencia para la ejecución del “Edificio de 4 plantas: 10 viviendas, 1 local y 1 garaje”, situado en la Calle Venezuela, nº 12. El edificio, entre medianeras y en esquina, contará con cuatro plantas sobre rasante y una planta bajo rasante. El sótano albergará cuatro plazas de garaje y diez trasteros, mientras que la planta baja incluirá dos plazas de garaje, un local comercial con acceso independiente, cuarto de basuras, vestíbulo y zonas comunes. Las plantas primera y segunda se distribuirán en cuatro viviendas por planta, y la tercera, en formato ático, contará con dos viviendas.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó que estas licencias “son un ejemplo de cómo queremos que la administración funcione como una herramienta que facilite la vida cotidiana de la ciudadanía y no como un obstáculo burocrático”. En la misma línea, la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, destacó que “desde que entramos en el gobierno se han concedido licencias para la construcción de 413 viviendas, lo que refleja un cambio claro en la gestión y en la capacidad de respuesta del Ayuntamiento”.

Con estas actuaciones, el grupo de gobierno reitera su compromiso de incrementar y diversificar la oferta residencial, combinando vivienda protegida, alquiler y promoción privada, con el objetivo de equilibrar progresivamente la oferta y la demanda y generar oportunidades reales de acceso a la vivienda para las familias del municipio.