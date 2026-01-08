¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

La agenda cultural del fin de semana en Gran Canaria llega cargada de música, teatro, exposiciones y fiestas municipales en varias localidades de la isla.

La murga Los Nietos de Sary Mánchez presenta mañana su gala, a las 20.00 horas, en el auditorio José Vélez del parque de San Juan, con invitados como Las Chaladas y el drag queen Grimasira Maeva, varias veces ganador de las galas de las carnestolendas; el acto cuenta con la presentación de Roberto Herrera. Además, las Casas Consistoriales acogen desde hoy la exposición Serenidad en el caos, de Alicia Lasala, abierta hasta el 27 de enero.

El Teatro Víctor Jara acoge hoy, a las 20.30 horas, el concierto de Estrellas de Buena Vista, dirigido por Pancho Amat y con la participación de músicos históricos de Buena Vista Social Club. Las entradas tienen un precio de 40 euros.

Gáldar celebra del 10 al 31 de enero, una programación cultural y religiosa llena de tradición, arte y folklore. Las fiestas de San Sebastián, con más de cinco siglos de tradición en el municipio, se desarrollarán durante dos semanas en el barrio y en el casco de la ciudad. Las actividades darán comienzo el sábado 10 de enero con la inauguración de la Feria de Atracciones de Invierno en el Recinto Cultural La Quinta, espacio que acogerá juegos hasta el domingo 18.

Las fiestas en honor a San Sebastián, que celebran el 539 aniversario de la Villa, arrancan este fin de semana. Hoy, a las 20.00 horas, el Teatro Municipal acoge Consciencia Poética y la música se encuentra, con la presentación del nuevo libro de María Rosario Betancor y la música de Luis Marrero. A las 22.00 horas se celebra el sorteo del Concurso de Murgas 2026. Mañana, se proyecta el documental La mirada artesana, con actuación de la timplista Laura Martel, y el Museo de Historia inaugura la muestra Sombreros y monteras de las islas, abierta hasta el 23 de enero.

El Centro Cultural Federico García Lorca recibe hoy, a las 20.30 horas, a la actriz Antonia San Juan con el espectáculo La ropa vieja de Cuca (entradas a 22 euros). Además, la Sala Manolo Mherc inaugura la exposición The North Atlantic Garbage Patch, del artista Oliver Behrmann, incluida en el circuito Itineraria, que reflexiona sobre la contaminación marina a través de macrofotografías de microplásticos. Podrá visitarse hasta el 21 de enero.

La Sala Lola Massieu inaugura este sábado, a las 19.00 horas, la exposición Retórica y Retrato, del artista Carmelo Sangó. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 24 de enero, propone una reflexión sobre la identidad y el paso del tiempo a través del retrato.