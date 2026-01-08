Teror reduce el desempleo un 23,8 % en cuatro años

Teror cerró el 2025 con un balance laboral muy positivo alcanzando la cifra de desempleo más baja de los últimos tiempos, y consolidando una tendencia continuada durante cinco años de reducción del paro. Según los datos registrados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el municipio de Teror finalizó 2025 con una tasa de paro del 13,96 %, con 897 personas en situación de desempleo, sobre una población de 12.909 habitantes.

La evolución indica que Teror ha pasado de registrar 1.177 personas en situación de desempleo en 2021, un 19,5% de la población, a 1.116 en 2022; 1.073 en 2023; 999 en 2024; y 897 en 2025, lo que representa una reducción del 23,8 % del paro municipal en solo cuatro años.

Según destaca el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, “desde los niveles más altos observados en 2020-2021, Teror ha visto una reducción constante del paro registrado cada año, lo que indica un mercado laboral local que está recuperándose y adaptándose a las oportunidades económicas disponibles”.

Aunque Canarias mantiene tasas superiores a la media nacional, Teror muestra una caída del paro más intensa que muchos municipios de tamaño similar. Las políticas de empleo, formación e incentivo a la actividad económica han tenido un impacto real y perceptible en la vida de las personas y familias del municipio, con una evolución favorable del desempleo.

“La mejora del empleo no solo es cuestión de cifras, también vienen acompañadas de iniciativas de formación, apoyo a emprendedores y a colectivos vulnerables, que contribuyen a un tejido laboral más resiliente y preparado”, explica la concejala de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Teror, Ylenia Sánchez.

Brecha de género: mayor número de mujeres desempleadas

En Teror, como en la mayoría de los municipios canarios, el desempleo presenta una ligera mayor incidencia en mujeres, aunque la brecha de género se ha reducido respecto a años anteriores, lo que indica una evolución favorable del empleo femenino y un mayor acceso al mercado laboral.

Las mujeres representan aproximadamente entre el 55 % y el 58 % del total de personas en situación de desempleo, con mayor presencia en sectores con empleo más temporal. También está condicionado por interrupciones laborales vinculadas a conciliación familiar o al tener mayor peso del empleo a tiempo parcial. En la población masculina, el desempleo está en torno al 42 % y el 45 %, especialmente vinculado al sector de la construcción y servicios.

La población mayor de 45 años de edad, la más afectada por el desempleo

El general, el paro baja en todos los grupos de edad, aunque el reto principal sigue siendo el empleo para mayores de 45 años.

En cuanto a la distribución de personas desempleadas en el municipio según la edad, el grupo más numeroso se encuentra concentrado en la población entre los 45 y los 64 años de edad, que representa el 50% del paro registrado, afrontando dificultades ligadas a la recolocación laboral, cambios en el sector o la brecha digital. La población entre 25 y 44 años de edad representa entre el 30 y el 35 % de desempleados/as. La población menor de 25 años es el grupo con menor peso en el desempleo, entre el 8 y 10 %.

En 2025 el paro juvenil muestra una tendencia descendente, apoyada por la Formación profesional, los Programas de inserción y por la mayor movilidad laboral. El paro juvenil es hoy claramente inferior al de hace 5 años. El grupo de entre 25 y 44 años es muy activo laboralmente y sensible a los ciclos económicos, apreciándose en 2025 una mejor reincorporación al empleo, especialmente en servicios y comercio.