Nadia G., la única superviviente del accidente del todoterreno en Las Tederas, recibe el alta hospitalaria

Nadia González, la única superviviente del accidente ocurrido el domingo en Las Tederas, en la zona de Ayagaures y que se cobró la vida de Mario Perdomo y Gregorio Arbelo , dos primos naturales de Santa Lucía de Tirajana , de Sardina y residentes en Pozo Izquierdo , y María Concepción, conocida como 'Mayko' y vecina de Gáldar , ya ha recibido el alta hospitalaria, según ha confirmado su padre, Antonio González, quien no ha querido hacer más declaraciones "para que nada afecte a ninguna de las partes". También confirmó que comenzará la rehabilitación "porque el proceso de recuperación es lento" y que emocionalmente "está aún en estado de shock".

La joven, natural de Gáldar, pudo salir del vehículo y pedir auxilio. En ese momento, un vecino de la zona, que circulaba en su coche tras salir de una de las pocas fincas situadas en las inmediaciones de la charca, observó restos y piezas del todoterreno en la vía, lo que llamó su atención y le llevó a detenerse. El hombre descendió unos 50 metros por la ladera, según él mismo explicó a este periódico, y fue entonces cuando escuchó los gritos de la superviviente, que pedía ayuda. Al ser la única persona presente en la zona a esa hora, su intervención resultó crucial para que los equipos de emergencias iniciaran el rescate antes de que anocheciera, lo que facilitó la intervención y la recuperación de los cuerpos.

El todoterreno cayó por unos 80 metros de ladera hasta quedar semisumergido en una charca. / Giorgio Rapetti