Agaete subirá por primera el agua a los altos de El Valle

Agaete cierra la financiación para llevar por primera vez el agua de abasto hasta la zona alta de El Valle. La obra, cuyo coste supera el millón de euros proveniente del Consejo insular de Aguas, cumple con una reivindicación histórica de los vecinos, además de atender a las demandas futuras del histórico hotel de Las Guayarminas, que está a medio reconstruir.

Fue uno de los tres principales motivos por los cuales Cáritas argumentó el cierre hace un año de la comunidad terapéutica Casa Esperanza, en El Valle de Agaete. La organización alegaba junto a los problemas estructurales de accesibilidad y el déficit financiero del servicio, que la carencia del agua de abasto suponía un fuerte desembolso económico para sus cuentas. Esto obligaba a la entidad religiosa a recurrir a la contratación de cubas para autoabastecerse, ya que las tuberías de la red de abasto público no llegaban a un emplazamiento tan alejado, al final de la carretera.

Inviable

Estos motivos hacían inviable, según justificaron, que el centro siguiera ofertando las prestaciones, y desembocó en el cierre de este centro terapéutico de estancia nocturna, siendo reemplazado por otras prestaciones fuera de Agaete.

El entonces alcalde, Jesús González, defendió entonces su implicación para lograr que se acometiera esta obra, bajo responsabilidad municipal. En ese momento chocaba también con que la empresa concesionaria del servicio estaba en precario desde hacía años, al cumplirse el periodo de adjudicación, por lo cual no estaba acometiendo obras de envergadura.

Las pretensiones del ayuntamiento de Agaete siguieron adelante, para cubrir una demanda de los vecinos de los núcleos de la zona.

Depósito

La alcaldesa, María del Carmen Rosario, confirmó este viernes que el Consejo Insular de Aguas les ha entregado ya el cerca de un millón de euros de la subvención que sufragará la ejecución de esta red de tuberías. De esta forma, se confirma el compromiso adquirido por el consejero insular de Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, alcanzado en noviembre de 2024 con el gobierno anterior.

La obra va desde Casa Esperanza hasta el caserío de Casas del Camino, por encima de San Pedro. Y permitirá ampliar la red de abastecimiento desde el actual depósito de Piletas, colocar nuevas tuberías de conducción, habilitar una nueva estación de bombeo de agua potable e impulsar el agua de abasto hasta un nuevo depósito de 500 metros cúbicos en Los Berrazales, desde donde se podrá repartir el agua corriente a la zona de El Vínculo. Este plan de trabajo permitiría resolver el problema de abastecimiento que existe en el único lugar habitado del municipio que ha continuado hasta el momento sin disponer de un suministro regular de agua, con el perjuicio que eso supone para los residentes.

Alto valor ambiental

María del Carmen Rosario espera sacar de inmediato el concurso para la ejecución de la obra, que beneficiará a los vecinos de estos caseríos, después de que fuera aprobado en verano por el organismo público.

El proyecto permitirá cubrir la totalidad de los núcleos de población del municipio de Agaete. Incluido también al hotel de Los Berrazales, cuyas obras de rehabilitación se paralizaron hace algunos años, después de un largo proceso de tramitación derivado a los altos niveles de protección medioambiental de esta zona alta de El Valle. Esto motivó también que hubiera que liberar este inmueble antes de recibir los permisos para su reforma.

Las actuales restricciones en el abasto de la zona alta del municipio contrastan con la abundancia natural del agua de este barranco de Agaete, que emana desde Tamadaba.