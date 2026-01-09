Antonio Morales mantiene la apuesta por el Siam Park y la Ciudad del Cine pese a los retrasos

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, considera que los proyectos del Siam Park y de la Ciudad del Cine siguen siendo de «enorme interés» para la Isla a pesar de los retrasos acumulados y la incertidumbre sobre los trámites pendientes, por lo que adelantó que el gobierno insular continuará agilizando esos procedimientos administrativos para que salgan cuanto antes.

En la misma línea se pronunciaron ayer el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, y el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, quienes aseguraron que sus ayuntamientos mantienen la apuesta por esas infraestructuras, aunque no descartan realizar observaciones cuando se conozcan los proyectos con más detalle.

En el caso del parque acuático de la empresa Loro Parque en el sur de Gran Canaria, el Cabildo debe remitir al Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma dos informes de impacto medioambiental durante el periodo de información pública de 45 días que se ha abierto tras la aprobación del borrador del nuevo Plan de Modernización y Mejora (PMM) de El Veril.

El primero es el relativo a los restos arqueológicos existentes en la parcela donde se pretende construir el Siam Park, que debe ser elaborado por el departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo. En los anteproyectos que se han negociado con los promotores, las cuevas aborígenes y los materiales encontrados quedarían integrados en el parque acuático como un atractivo turístico más.

Informes

El otro informe del Cabildo es el de la gestión hidrológica en el barranco de El Veril, que corresponde emitir al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Precisamente, la ausencia de documentos sobre las necesidades de agua en esa zona del municipio sureño fue el desencadenante de la anulación por los tribunales del anterior PMM de El Veril en 2023, lo que obligó a reiniciar el procedimiento administrativo casi desde cero.

«Serán los técnicos los que valoren las propuestas, pero el Cabildo desde el primer momento se manifestó a favor porque es una infraestructura que se ajusta al planeamiento», afirmó Morales.

En estos primeros trámites de la fase ambiental, antes de pasar a la urbanística, el propio Gobierno de Canarias, a la través de la Consejería de Política Territorial, debe emitir un informe sobre el hábitat de la flora autóctona presente en la parcela del Siam Park, el cardonal-tabaibal, que también se quiere respetar e integrar en el futuro parque temático.

Por su parte, el gobierno municipal de San Bartolomé ya ha encargado a sus técnicos el informe que debe entregar el Ayuntamiento. En esta fase no se requiere que sea favorable o desfavorable, explicó Marichal, sino que se realizarán observaciones al borrador el PMM si hubiera algo que subsanar, aunque no serían cuestiones de peso porque ya quedaron resueltas en las conversaciones previas entre las tres administraciones públicas y la empresa Loro Parque.

Una de las quejas del promotor es la larga tramitación a la que se ve sometido su proyecto, con numerosos planeamientos y sus correspondientes periodos de información pública, lo que previsiblemente retrasará el inicio de las obras hasta el segundo semestre de 2027. Al respecto, Marichal detalló que eso se debe a que el Gobierno de Canarias se ve obligado a solicitar documentación adicional porque así lo exige la Ley del Suelo y la normativa que la desarrolla.

Dreamland

Más incertidumbre existe sobre la Ciudad del Cine en el antiguo campo de golf de Jinámar, un proyecto del que no se ha vuelto a tener información desde abril de 2025, cuando el Ayuntamiento de Telde emitió sus informes favorables después de que lo acusaran de retrasar la tramitación y de poner en peligro las ayudas de la Unión Europea que tenía concedidas el grupo Newport.

Morales aseguró que el proyecto de Dreamland Studios «también está en el procedimiento administrativo y seguirá su curso desde que la empresa presente la documentación que falta, pues desde el Cabildo se sigue pensando que es de interés general para la Isla».

Infografía del proyecto de Dreamland Studios en Telde / LP/DLP

Aunque el promotor ha anunciado que prevé presentar el proyecto de ejecución urbanística durante este mes de enero con el objetivo de que se lleve al Pleno del Cabildo de febrero, desde la Consejería de Política Territorial calculan que no se podrá aprobar antes del verano.

Juan Antonio Peña: «No sabemos nada de la Ciudad del Cine y nos preocupa porque los vecinos nos preguntan»

Además, recuerdan que hasta en tres ocasiones han tenido que solicitar a Newport que remita ese documento para seguir adelante con la tramitación. El promotor entendía que con el proyecto básico, ya entregado, era suficiente para continuar con el procedimiento.

El alcalde Juan Antonio Peña consideró que la creación de la Ciudad del Cine depende ahora de la empresa Newport y del Cabildo, pues el Ayuntamiento teldense cumplió su parte desde hace nueve meses a pesar de que fue acusado de los retrasos.

«La excusa ya no es Telde; nosotros seguimos apostando por la instalación de Dreamland en nuestro municipio, pero ahora mismo no sabemos nada y eso nos preocupa porque nos preguntan los vecinos y los posibles inversores en ese entorno», comentó.