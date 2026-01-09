Infecar cierra un 2025 de récord con más de 320.000 visitantes en 181 eventos

Infecar cerró 2025 con 328.725 visitantes repartidos en los 181 celebrados a lo largo de todo el año en las instalaciones. Las cifras suponen un incremento del 20% en público y de un 21% en eventos respecto a 2024

Este aumento de los datos «vienen a confirmar la aportación que hace Infecar a la dinamización de la economía de esta isla, sobre todo en sectores estratégicos», así como «la necesidad del nuevo pabellón que está en proceso de licitación y que supondrá una mejora en toda la actividad ferial de la isla», asegura la consejera de Desarrollo Económico Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso.

Agüimes acogerá parte de la actividad durante la reforma

La creciente actividad, sobre todo en los últimos años, ha obligado al Cabildo a dar un paso adelante para dotar al recinto, que abrió sus puertas en 1996, de mejores infraestructuras. Así, en 2026 se embarcará en una modernización profunda de todo Infecar que incluye el inicio de las obras del nuevo pabellón

Mientras tanto, tal y como ha explicado la consejera, «hasta que concluya esta obra», parte de la actividad propia de Infecar se trasladará al Recinto Ferial de Agüimes, para continuar ofreciendo una programación de calidad que dinamice la economía de la isla.

17 ferias propias

A lo largo del año, Infecar organizó 17 ferias y eventos propios en los que participaron 694 expositores y a los que acudieron más de 200.000 visitantes. Entre ellos, destacan los englobados bajo el paraguas de Infecar Negocios, como las Ferias de Artesanía de Gran Canaria San Telmo, Primavera Sur, Verano Sur y Otoño Sur; además de eventos ya consolidados como el Foro Internacional Ecoislas; el Salón de Digitalización Empresarial de Canarias, DigiON Canarias; la Feria Gran Canaria Me Gusta; Fisaldo, la Feria de las Oportunidades; Fimar, la Feria Internacional del Mar; Animundo, la Feria del Animal de Compañía y ExpoAgro Canarias, Encuentros de Innovación.

Además, en el marco de Infecar Conecta, celebró en 2025 dos eventos: Canarias Comunica y ExpoBienestar; y otros dos incluidos en la actividad de Infecar Vive, el festival Canariona y Planeta Gran Canaria, que cumplió el pasado año sus 25 años de historia.

Congresos, espectáculos y convenciones

Además de la programación propia, Infecar ha acogido un total de 164 eventos externos que registraron más de 120.000 asistentes. El Congreso Internacional de Pediatría, la Feria de Avis Canarias, el Gran Canaria Summer Con, el Encuentro Anual de RR SS y el Comic Con Festival del Manga, destacaron en el área de Negocios.

Por su parte, la Conferencia Consul, la ponencia de Leyla Portillo, el Simposio Ecoisla, el evento Mainnova, el Congreso de Medicina LiveMed, el Congreso Canarias Avanza, el Congreso de Empleo de Canarias y el Gran Canaria Game Island se celebraron bajo la marca de Infecar Conecta.

Y auspiciados por el área de Infecar Vive, el recinto acogió también eventos como el de Mentes Expertas, los espectáculos de Saúl Romero, Abián Díaz, Goyo Jiménez, Jorge Ávila y de Mikel Bermejo; el Viva Gran Canaria Music & Experience, el Made in Canarias, los conciertos de JC Reyes y Manuel Turizo, además del Eterna Fest; el Gran Canaria SUM Festival, el Gran Canaria Challenge, el evento Gran Canaria Diversa y la Gala Benéfica Asenecan.