«Las consecuencias las hemos sufrido nosotros»: el director del colegio de Veneguera culpa a la anterior consejería del conflicto del transporte escolar

Tanausú Herrera Almeida, director del CEIP Casas de Veneguera, ha ofrecido su versión del conflicto del transporte escolar que enfrenta al Ayuntamiento de Mogán con la consejería de Educación. El director responsabiliza directamente a la anterior consejería de «una mala gestión» que permitió durante años que se incumpliese la ley en varios puntos de Canarias.

«Lo que está pasando en Veneguera viene precedido por una mala gestión por parte de la consejería en la legislatura anterior que permitió que alumnado de Primaria se subiese en la guagua de Secundaria para ir a otro centro, incumpliendo flagrantemente la ley educativa de la zona de influencia», explica Herrera. El director denuncia que en ese mismo período, lejos de depurar responsabilidades, «sacó una resolución que reforzaba el uso de ese transporte» y permitió que los alumnos continuaran «alegando que habían obtenido un derecho adquirido».

Herrera afirma que «si la inspección educativa se hubiese cerciorado de que el anterior director del CEO Mogán no estaba cumpliendo la ley porque estaba usurpando zonas de influencia que no le correspondían», nada de esto habría ocurrido. «¿Qué ocurre? Que esas personas todavía no se han sentado en ningún sitio, no se les ha expedientado. Las consecuencias las hemos sufrido nosotros», lamenta. El colegio unitario de Veneguera pasó de 21 alumnos en 2021 a los 6 de este año, cuando el mínimo para mantener abierto un centro de estas características es de 5.

«Reivindican el incumplimiento de la ley»

«Yo respeto que ellos reivindiquen lo que quieran, pero con lo que no estoy de acuerdo es con lo que están reclamando, porque lo que piden es el incumplimiento de la ley», remarca. «Si yo vivo en una zona y a mí no me gusta el centro donde está yendo mi hijo, yo cojo mi coche y me lo llevo. Eso es lo que hace todo el mundo y ellos lo que pretenden es tener un privilegio del que no disfruta el resto de la población», compara Herrera.

Además, advierte de las consecuencias que tendría aceptar esta petición. «Si la consejería les concede eso, tiene que hacerlo a todos los centros de Canarias. Imagínense que en cualquier zona de la cumbre digan "yo tengo una guagua para secundaria y ahora permito que los niños de primaria también se suban". Todos los centros de proximidad desaparecen. No solo Veneguera, desaparecen todos», explica.

Críticas al Ayuntamiento de Mogán

Herrera también carga contra la postura del Ayuntamiento de Mogán, que ha amenazado con llevar a la consejería a los tribunales. «A mí lo que me choca es que el Ayuntamiento se haya puesto de parte de una de las partes, porque además no tiene competencias en Educación», señala el director, quien recuerda que esto ha pasado a otros centros en Canarias «y ningún ayuntamiento ha hecho lo que ha hecho el de Mogán».

El director lamenta además que el Consistorio moganero «tampoco se ha mostrado colaborativo» a la hora de ayudar a dotar al centro de servicios como comedor o acogida temprana, algo que según él sí ocurre en otros municipios.

Búsqueda de soluciones

A pesar de la situación límite en el colegio de Veneguera, su director asegura que están trabajando en soluciones. «Nosotros llevamos reivindicando muchísimos años que nos doten de comedor y acogida temprana», explica. Herrera revela que tienen un proyecto para solicitar un local junto al colegio al Ayuntamiento donde poder ofrecer servicio de comedor pagando ellos mismos un auxiliar «hasta que la consejería nos pueda hacer un comedor".

Para el director, la solución al conflicto pasa por «sentar en el banquillo a los responsables, que fue la consejería anterior», o bien «impugnar esta resolución, porque la resolución es contraria a la ley». Y advierte de las consecuencias de un posible cierre: «Si el centro cierra, el pueblo acaba muriendo».