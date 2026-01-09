Un hombre, detenido por quinta vez en diciembre tras robar objetos personales en un coche en Agüimes valorados en 1.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, como presunto autor de un robo con fuerza cometido en el interior de un vehículo estacionado en una vía pública. Los hechos, que tuvieron lugar en la madrugada del 24 de diciembre de 2025, han quedado resueltos gracias a una rápida actuación de los agentes del Puesto Principal de Agüimes.

El robo ocurrió en la calle Doctor Vicente Ruano de Agüimes, donde el autor aprovechó una pequeña abertura en la ventanilla de un coche estacionado. Según los detalles proporcionados por la Guardia Civil, el dueño del vehículo había dejado la ventanilla ligeramente entreabierta unos tres centímetros debido a la instalación de un cortaviento. Esto permitió al ladrón manipular el cristal, empujándolo hacia abajo para inutilizar el sistema eléctrico del elevalunas y acceder al interior del automóvil.

Una vez dentro, el individuo sustrajo diversos objetos de valor. Entre ellos se encontraban dos pares de zapatillas deportivas de una conocida marca, valoradas en 180 euros cada una, una riñonera con 150 euros en efectivo, un chaquetón de alta gama, varias prendas deportivas y, además, documentos personales de la víctima, como su DNI, las llaves de repuesto y la documentación original del vehículo. El valor total de lo robado ascendió a cerca de 1.000 euros, sin contar los daños ocasionados al sistema eléctrico del coche.

La rápida actuación de la Guardia Civil

El proceso de investigación comenzó pocas horas después del robo, gracias a la rápida respuesta del Área de Investigación de la Guardia Civil de Agüimes. A las 7:00 horas del mismo día, los agentes realizaban un servicio preventivo de patrullaje cuando identificaron a un hombre en las inmediaciones del cuartel.

El hombre fue sorprendido con objetos robados antes de que la víctima se percatara del delito

El sospechoso portaba una mochila con dos pares de zapatillas deportivas de alta gama. Ante la actitud nerviosa del individuo y su incapacidad para justificar la procedencia de los objetos, los agentes tomaron una reseña fotográfica detallada de las zapatillas. No obstante, en ese momento no se podía vincular directamente al hombre con el robo, por lo que fue dejado continuar su camino.

Identificación y vinculación del sospechoso

Apenas una hora y media después, a las 8:30 horas, el propietario del vehículo afectado se presentó en la comisaría para denunciar el robo. Al mostrarle las fotografías de las zapatillas tomadas previamente, el denunciante reconoció de inmediato los objetos como de su propiedad. Esta coincidencia permitió a los agentes vincular al sospechoso con el robo y comenzar una búsqueda para localizarlo.

Detención del sospechoso y antecedentes

Gracias a la información obtenida, los agentes pudieron establecer un dispositivo de búsqueda que culminó el 26 de diciembre, con la detención del individuo en la calle San Borondón de Agüimes. Durante las investigaciones, se descubrió que el detenido ya había sido arrestado en otras cuatro ocasiones a lo largo de diciembre por hechos similares, lo que apuntaba a una posible reincidencia en delitos de esta índole.

Las diligencias del caso fueron enviadas al Juzgado de Instrucción Nº1 de Telde, que se encontraba en funciones de guardia, para que se inicie el proceso judicial correspondiente.