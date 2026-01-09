El incendio en el que murió una persona en Arucas se originó por un chispazo y la acumulación de basura

El incendio en una chabola en el barranco de Arucas que provocó la muerte de una persona fue originado por un chispazo eléctrico y acumulación de basura, según apuntan las primeras investigaciones. De hecho, durante la intervención los bomberos y la guardia civil detectaron la presencia de corriente eléctrica activa, con chispazos constantes, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad y a solicitar posteriormente la actuación de técnicos electricistas para asegurar el área afectada.

La Policía Judicial mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del suceso y el cuerpo de la víctima permanece a disposición del Instituto de Medicina Legal, a la espera de las pruebas forenses que confirmen oficialmente su identidad.

Durante las labores de extinción, el personal desplazado halló un cadáver en el interior de una de las construcciones, ubicada en una zona de difícil acceso del barranco; un cuerpo totalmente calcinado, lo que dificulta su identificación, que levantaron en torno a las 22.00 horas, casi seis horas después de que se recibiera la alerta. Sin embargo, los vecinos comunicaron que no han logrado localizar a uno de los residentes, que podría corresponderse con la víctima, una persona de 91 años.

Según fuentes familiares, el hombre era natural de Arucas y residía desde hace décadas en una de las chabolas del barranco, en la que presuntamente se originó el incendio. Vivía solo en la infravivienda, aunque contaba con una persona encargada de hacerle la comida y cuidarlo a diario, que a su vez también era residente del asentamiento chabolista.

Cables pelados

Tal y como cuentan las mismas fuentes, el cuidador lo dejó dormido y, en el interior, fue un chispazo eléctrico, provocado por una instalación pinchada a una torreta cercana y cables en mal estado, lo que habría originado el incendio, a pesar de que se le advirtió en varios ocasiones del peligro que suponían los cables pelados. Los animales que se encontraban en la chabola alertaron del fuego, pero las llamas avanzaron con rapidez debido a la acumulación de basura, maleza y materiales altamente inflamables.

Los vecinos de la zona recuerdan además que en 2022 ya se produjo otro incendio en el mismo enclave por causas similares, también relacionado con una chabola construida con cañas y una instalación eléctrica irregular. La Policía Judicial mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del suceso.

De 91 años, comenzó a vivir en la chabola hace unos 30 años y sobrevivía gracias a una pensión. Aunque una de sus hijas llegó a acogerlo tras recibir un alta médica, acabó regresando al barranco por desavenencias familiares.

El operativo

El aviso entró al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias a las 16.34 horas de este 8 de enero, cuando se activaron los recursos de emergencia y, unas tres horas después, los bomberos consiguieron aplacar las llamas tras emplear más de 6.000 litros de agua.

El operativo de emergencia desarrollado el pasado jueves estuvo condicionado por la complejidad del terreno, ya que la chabola se encontraba en una zona de barranco de difícil acceso, con abundante vegetación, residuos y enseres acumulados.

Los primeros en llegar al lugar fueron los parques de bomberos de Arucas y Telde. Las labores de extinción y ventilación se prolongaron durante aproximadamente tres horas, empleándose cerca de 6.000 litros de agua, además de varios vehículos de intervención, entre ellos unidades Bravo y el vehículo de mando. El suceso movilizó a efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria , al Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como a Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil .

El incendio también tuvo consecuencias en el entorno próximo, ya que fue necesaria la intervención en una residencia de mayores cercana, afectada por el humo y los gases tóxicos. De forma preventiva, se procedió al confinamiento y traslado temporal de algunos residentes, sin que se registraran daños personales. El enclave acumula desde hace años problemas de seguridad y salubridad, con reiterados incendios y conexiones eléctricas irregulares.