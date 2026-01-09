Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jóvenes artistas canarios plasman el cosmos en un mural para el Centro Espacial de Maspalomas

La dirección del Centro Espacial de Canarias impulsa la creación de un mural para celebrar su 50º aniversario como compromiso con la divulgación y el apoyo al talento joven

Nuevo mural en la entrada del Centro Espacial de Canarias.

Nuevo mural en la entrada del Centro Espacial de Canarias. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Lo que comenzó como un problema estético en el Centro Espacial de Canarias (CEC) en Maspalomas ha culminado en una celebración del arte urbano y la exploración espacial. Un muro construido para ocultar contenedores de basura que afectaban la imagen del centro se ha transformado en un lienzo lleno de galaxias, planetas, naves y astronautas gracias al talento de los jóvenes grafiteros canarios Vicente Jesús Navarro y Daniel Delgado, cuyos alias en redes son @khons__ y @krawn._.

«Este mural representa nuestra voluntad de abrirnos a la comunidad, de apoyar el talento joven y de recordar que el futuro del espacio también pasa por inspirar a las nuevas generaciones», señala el coronel Álvaro Martínez Villalobos, director del centro.

De problema a oportunidad

Durante meses, la entrada al CEC se veía condicionada por la presencia de contenedores de recogida de residuos, una imagen poco acorde con la labor científica y tecnológica que se desarrolla en sus instalaciones. La solución inicial fue construir un muro que redujera ese impacto visual. Pero en una de las visitas escolares que recibe el centro, un grupo de estudiantes propuso transformar la pared en un lienzo.

La dirección del centro aceptó la propuesta en el marco de un proceso de apertura y divulgación que lleva a cabo por el 50º aniversario desde que el INTA asumiera la instalación que en origen fue de la NASA. El organismo proporcionó los materiales necesarios y dejó la inspiración a cargo de los dos jóvenes.

