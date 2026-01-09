Primero Canarias cuestiona la gestión del servicio de limpieza en San Bartolomé de Tirajana
El portavoz de Primero Canarias, Samuel Henríquez, critica la gestión del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, destacando la avería de más de 20 máquinas y el incumplimiento de normativas ambientales
La formación Primero Canarias denuncia el estado de «suciedad y abandono» de las vías públicas de San Bartolomé de Tirajana y la inacción del grupo de gobierno pese la inversión anual de 15 millones de euros destinados a la limpieza del municipio.
Según indica en un comunicado el portavoz de la formación política en el Ayuntamiento, Samuel Henríquez, el servicio de limpieza viaria, cuyo contrato principal asciende a 12 millones de euros, se encuentra actualmente en una situación de «parálisis» y que existen dos revisiones de precios pendientes y una tercera prevista para marzo, lo que bloquea la operatividad financiera del contrato.
El comunicado añade que más de 20 máquinas se encuentran averiadas o fuera de servicio, lo que ha obligado a reorganizar los turnos de trabajo, desplazando el inicio de las jornadas a las 21:00 horas, una medida que, según Primero Canarias, merma drásticamente la eficacia del barrido y baldeo de las calles.
Incumplimiento del quinto contenedor y deficiencias en la recogida
La formación también pone el foco en el incumplimiento de la normativa vigente desde enero de 2025, que obliga a la implantación del quinto contenedor (materia orgánica). Según indican, el consistorio no ha iniciado siquiera el procedimiento administrativo para su ejecución.
Por otro lado, denuncian que la recogida selectiva, adjudicada hace apenas unos meses, ya presenta síntomas de agotamiento. «El servicio no fue correctamente dimensionado en la licitación», señalan desde la formación, lo que se traduce en contenedores de cartón y vidrio desbordados de forma sistemática, afectando a la imagen turística del municipio.
Críticas a la gestión de Ruyman Cardoso
Primero Canarias cuestiona en su comunicado la falta de fiscalización interna del servicio desde de la propia concejalía. «San Bartolomé de Tirajana no puede seguir proyectando una imagen de abandono mientras se destinan millones a un servicio que no funciona», sentencia Henríquez.
