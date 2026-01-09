El PSOE de San Bartolomé de Tirajana denuncia el uso partidista de obras con fondos europeos

El PSOE en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana denuncia lo que consideran una «utilización partidista» de los recursos públicos por parte del grupo de gobierno. La portavoz socialista, Conchi Narváez, señala la difusión de contenido en redes sociales donde cargos de Coalición Canaria (CC) protagonizan imágenes y vídeos en las obras que se ejecutan actualmente en la urbanización La Paz.

Infracción de la normativa de publicidad

Según la formación socialista, estas actuaciones no se financian con recursos de ninguna sigla política, sino que proceden de un convenio administrativo sufragado por los fondos europeos Next Generation. Narváez ha recordado que el uso de estos fondos conlleva el cumplimiento riguroso de la normativa sobre publicidad institucional, la cual exige neutralidad y el uso exclusivo de la imagen institucional para evitar, precisamente, la patrimonialización política de los proyectos públicos.

«La utilización de obras públicas para hacer propaganda de partido no solo es ilegal, sino que supone una falta de respeto a la ciudadanía y puede poner en riesgo la financiación europea», manifiesta la portavoz en un comunicado.

Opacidad administrativa

El PSOE reclama al alcalde y al primer teniente de alcalde la retirada inmediata del vídeo y de las imágenes difundidas, así como que se abstengan de volver a utilizar actuaciones financiadas con dinero público con fines partidistas. Narváez revela que, tras presentar un escrito formal en el que exige la retirada inmediata de los materiales audiovisuales, no han obtenido respuesta alguna.

Desde la oposición aseguran que este silencio no es un hecho aislado, sino una «práctica habitual» del actual ejecutivo local. El PSOE sostiene que la falta de contestación a las peticiones de información y a los escritos de control vulnera los principios básicos de transparencia y respeto institucional debidos a los representantes de la ciudadanía.