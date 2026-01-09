San Bartolomé de Tirajana lanza un plan para mejorar calles, parques y recintos deportivos

Renovación de rotondas, rehabilitación de parques infantiles, acondicionamiento de instalaciones deportivas, mejora de accesos y reasfaltado de calles figuran entre las intervenciones que desarrolla para principios de año el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en el bautizado como Plan Mejora SBT. Con ellas se pretende modernizar infraestructuras clave del municipio y mejorar la calidad de vida de vecinos y visitantes.

Por ello, el primer marco de intervención se centra en el embellecimiento de la zona turística. Por un lado, con la mejora de siete rotondas del entorno de Meloneras por un total de 120.646,45 euros. Estas son las que afectan a los cruces de Mar Blanco con Mar Cantábrico y Mar de Siberia, Mar Mediterráneo con Mar Blanco, Mar Caspio, Mar del Norte y Mar Adriático, Mar Báltico con Mar Egeo, además de la Plazoleta de Las Naciones. Por otro lado, también se procederá a la reparación y puesta en marcha las próximas semanas de las fuentes de la zona turística que llevan años sin funcionar.

El estado actual de estas rotondas contrasta con la imagen de calidad que proyecta el entorno, según reconoce el propio Ayuntamiento en la documentación del proyecto.

Parques del municipio

Otro de los pilares del Plan Mejora SBT, activado desde 2023, es la mejora de los parques y la renovación de las áreas de juegos infantiles municipales. A principios de febrero se reabre el Parque Multifuncional de El Tablero tras una intervención de más de 423.000 euros. Este año también se remodelarán los baños públicos de la plaza de Fataga y se cubrirá parte de la plaza de Lomo Galeón para que cuente con una zona de sombra para realizar actividades.

El proyecto para la renovación de 24 parques infantiles de la localidad sigue adelante con la adjudicación de la redacción de los mismos, que se dividen en lotes según el tamaño y que cuenta con un plazo de ejecución de un año.

Por un lado, el más grande, Parque Sur, contará con un proyecto propio. Luego habrá otro para los de tamaño medio, entre los que se encuentran los de la Iglesia de San Fernando, Casa Condal, El Patronato, El Lomo de Maspalomas, Bellavista, Sonneland Los Olivos, Avenida Unión Europea, Pocoyo, tres en Aldea Blanca y dos en Castillo El Romeral. El tercer lote agrupa diez parques de pequeñas dimensiones distribuidos por localidades como Ayacata, Risco Blanco, Cercados de Araña, El Sequero, Las Lagunas, Taidia, Arteara, Montaña la Data, Ayagaures y la Iglesia de El Tablero.

Instalaciones deportivas

La tercera pata del plan abarca la mejora de las instalaciones deportivas, con la reforma del Estadio de Maspalomas para homologar las instalaciones de atletismo a los baremos de la Real Federación Española de Atletismo. Además, se procederá a la instalación de alumbrado LED en el Pabellón Municipal de El Tablero, los campos de fútbol de Tunte, Juan Grande y El Tablero y el campo de fútbol y pistas de pádel de la Ciudad Deportiva de Maspalomas. También se cubrirá la cancha anexa a la pista de patinaje de San Fernando.

Nuevos accesos, aceras y reasfaltados

Por último, para completar el paquete de intervenciones tempranas de 2026 se suma la puesta en marcha de nuevos accesos a la avenida de la Unión Europea, la mejora de aceras y el reasfaltado de calles en la urbanización T-8 de El Tablero.

En proceso de licitación y adjudicación próxima se encuentra la creación de un nuevo acceso desde la avenida de Tunte hacia la avenida de la Unión Europea en San Fernando y la reordenación de la salida de la zona de El Veril hacia la misma avenida. También se procederá a la remodelación de las aceras en el entorno de Sonneland y de las calles Alcalde Enrique Jorge y Alfredo Kraus en el acceso a la zona industrial en Bellavista.

La Escuela Municipal de Música en San Fernando se verá beneficiada del Plan SBT con las obras de acondicionamiento de su interior proyectadas para este año, al igual que el Centro Cultural de Maspalomas que remozará su exterior.

«Se está trabajando por llevar a cabo un plan de mejoras municipal que beneficia a nuestra vecindad en accesibilidad y seguridad, además de un progreso para la población de San Bartolomé de Tirajana y lo que significa la marca Maspalomas Costa Canaria como destino turístico», remarca Araceli Armas, concejala de Vías y Obras del Ayuntamiento.