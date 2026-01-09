Telde rehabilitará el cementerio de San Gregorio Taumaturgo

El cementerio de San Gregorio Taumaturgo de Telde será rehabilitado después que el Ayuntamiento adjudique el contrato para la redacción del proyecto técnico a la firma Betancor & Partners. La intención es revertir el deterioro acumulado durante años y garantizar que el camposanto cumpla con los estándares de calidad y respeto que requiere un servicio público esencial.

El concejal de Cementerios, Juan Martel, ha subrayado que esta actuación no es solo una necesidad técnica, sino un compromiso ético con la ciudadanía. Según el edil, el camposanto presenta un deterioro evidente fruto de su antigüedad y de la falta de intervenciones integrales en mandatos anteriores. «Con este proyecto damos el primer paso para una rehabilitación planificada y respetuosa, que garantice la seguridad de los usuarios y la dignidad que merece un espacio tan sensible», ha manifestado Martel.

Mejora estética y de infraestructura

El proyecto contempla una serie de actuaciones que afectan tanto a la estética como a la infraestructura oculta del cementerio. Entre los puntos más destacados se encuentran la mejora de los pavimentos para garantizar la accesibilidad universal, la adecuación de las instalaciones de saneamiento y electricidad, y la rehabilitación de los aseos públicos.

Asimismo, los técnicos pondrán especial énfasis en el tratamiento de humedades y filtraciones. La intervención incluye el adecentamiento estético de nichos, fachadas y zonas comunes.

El cementerio de San Juan Bautista, el siguiente

Por su parte, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha enmarcado esta acción dentro de una estrategia global de recuperación de los servicios públicos y añade que el Ayuntamiento ya se encuentra trabajando en el expediente de rehabilitación del cementerio de San Juan Bautista.