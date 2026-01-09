La zona comercial abierta de Tejeda ensancha aceras y mejora el acceso a los barrios

La zona comercial abierta de Tejeda continúa avanzando en su proceso de consolidación y modernización con la ejecución de nuevas obras de renovación urbanística destinadas a mejorar la accesibilidad, la imagen y la funcionalidad de uno de los principales ejes comerciales del municipio. En concreto, el Ayuntamiento acomete los trabajos de acondicionamiento de la calle Párroco Rodríguez Vega, donde se procederá a la renovación del pavimento y a la mejora de la accesibilidad, con el objetivo de facilitar el tránsito peatonal y reforzar el atractivo comercial de esta zona estratégica del casco urbano.

De forma paralela, el Consistorio prepara la licitación de estos trabajos y también de una nueva actuación en el extremo opuesto del núcleo urbano, concretamente en el tramo final de la calle Tomás Arroyo Cardoso. Estas obras, que saldrán a concurso público la próxima semana, permitirán completar la mejora de los itinerarios peatonales y reforzar la conexión entre los distintos espacios comerciales del municipio.

Financiación

El alcalde del municipio, Francisco Perera, aseguró el pasado jueves que el Ayuntamiento ya dispone de la financiación necesaria para ejecutar los trabajos de mejora previstos en distintas zonas del casco urbano. En este sentido, detalló que la actuación en la calle Párroco Rodríguez Vega contará con una inversión aproximada de 600.000 euros, financiada a través de una subvención de la Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria.

Asimismo, el segundo tramo de las obras, correspondiente a la intervención en el tramo final de la calle Tomás Arroyo Cardoso, supondrá una inversión de 1.100.000 euros, que será financiada por la Consejería de Turismo, a través de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias.

El regidor de Tejeda subrayó, además, que la zona comercial abierta del municipio presenta una considerable extensión, lo que obliga a planificar las actuaciones por fases. En este contexto, señaló que la prioridad actual del Ayuntamiento se centra en la mejora del acceso al casco urbano, una vía que, si bien se encuentra asfaltada, carece aún de aceras lo que limita la seguridad y accesibilidad peatonal. Asimismo, el Consistorio tiene previstas actuaciones en el entorno del centro de salud del municipio, así como en el barrio de Las Degolladas, con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad del espacio público en distintas zonas del término municipal.

Soterramiento de cableado

Además en la zona de Cruz Blanca, a la altura de la gasolinera del municipio, será necesario acometer el soterramiento del cableado y la ejecución de las canalizaciones de saneamiento, actuaciones previas imprescindibles para poder realizar posteriormente una correcta colocación del pavimento. Estos trabajos permitirán, además, mejorar el acceso al albergue municipal, unas actuaciones que incrementarán la seguridad y la accesibilidad en este entorno.

El alcalde de Tejeda señaló que en los próximos días el Ayuntamiento sacará a licitación estas actuaciones, así como otros proyectos previstos en distintos puntos del municipio. «Ahora solo queda que se seleccione a la empresa adjudicataria y que los operarios comiencen a ejecutar los trabajos», manifestó el regidor.