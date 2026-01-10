Herido un trabajador del aeropuerto de Gran Canaria al estrellar un vehículo portaequipajes

Un trabajador del aeropuerto de Gran Canaria ha resultado herido en la tarde de este sábado tras sufrir un accidente laboral en la pista de aterrizaje.

Según ha podido conocer este periódico, se trata del conductor de un vehículo portaequipajes que, por motivos que se desconocen, estrelló el automóvil de recogida de maletas que estaba manejando contra otro vehículo que se encontraba parado en la calzada.

El empleado ha sido trasladado al hospital con heridas de diversa consideración tras recibir una primera atención sanitaria por parte de los médicos del aeropuerto. La Guardia Civiltrata de esclarecer en estos momentos las causas del accidente.