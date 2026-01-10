Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Miguel MorenoVisita papa CanariasUD Las Palmas - Deportivo La CoruñaCarnavalSucesos
instagramlinkedin

Herido un trabajador del aeropuerto de Gran Canaria al estrellar un vehículo portaequipajes

El empleado ha sido trasladado al hospital con diversas heridas tras chocar en la pista contra un automóvil que se encontraba parado

El aeropuerto de Gran Canaria en una imagen de archivo.

El aeropuerto de Gran Canaria en una imagen de archivo. / LP/DLP

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Un trabajador del aeropuerto de Gran Canaria ha resultado herido en la tarde de este sábado tras sufrir un accidente laboral en la pista de aterrizaje.

Según ha podido conocer este periódico, se trata del conductor de un vehículo portaequipajes que, por motivos que se desconocen, estrelló el automóvil de recogida de maletas que estaba manejando contra otro vehículo que se encontraba parado en la calzada.

Noticias relacionadas y más

El empleado ha sido trasladado al hospital con heridas de diversa consideración tras recibir una primera atención sanitaria por parte de los médicos del aeropuerto. La Guardia Civiltrata de esclarecer en estos momentos las causas del accidente.

TEMAS

  1. La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
  2. ¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
  3. Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
  4. Gesplan sostiene que el Siam Park en Gran Canaria tendrá el impacto del museo Guggenheim en Bilbao
  5. Tres muertos y una superviviente en el accidente de Las Tederas: el coche cayó por una ladera tras ceder el terreno
  6. Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras
  7. El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas
  8. Luto en Pozo Izquierdo y Sardina por Mario, Goyo y Mayco, víctimas del accidente en Ayagaures

Herido un trabajador del aeropuerto de Gran Canaria al estrellar un vehículo portaequipajes

Herido un trabajador del aeropuerto de Gran Canaria al estrellar un vehículo portaequipajes

Rafael Bittini Delgado: "El Puerto de Las Palmas debería convertirse en una ciudad lacustre como Ámsterdam"

Rafael Bittini Delgado: "El Puerto de Las Palmas debería convertirse en una ciudad lacustre como Ámsterdam"

Antonio Morales mantiene la apuesta por el Siam Park y la Ciudad del Cine pese a los retrasos

Antonio Morales mantiene la apuesta por el Siam Park y la Ciudad del Cine pese a los retrasos

7.000 personas participarán en el cribado piloto de cáncer de pulmón en el Hospital Insular

7.000 personas participarán en el cribado piloto de cáncer de pulmón en el Hospital Insular

«Las consecuencias las hemos sufrido nosotros»: el director del colegio de Veneguera culpa a la anterior consejería del conflicto del transporte escolar

«Las consecuencias las hemos sufrido nosotros»: el director del colegio de Veneguera culpa a la anterior consejería del conflicto del transporte escolar

Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria

Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria

Agaete subirá por primera vez el agua a los altos de El Valle

Agaete subirá por primera vez el agua a los altos de El Valle

Primero Canarias cuestiona la gestión del servicio de limpieza en San Bartolomé de Tirajana

Primero Canarias cuestiona la gestión del servicio de limpieza en San Bartolomé de Tirajana
Tracking Pixel Contents