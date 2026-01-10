Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria

El bocadillo de calamares es uno de los clásicos de la gastronomía española. Aunque los calamares rebozados se asocian tradicionalmente con la cocina andaluza, este bocadillo se convirtió en un símbolo de Madrid.

Su popularidad en la capital se debe a que, al no tener costa, el pescado no llegaba fresco y era necesario rebozarlo para conservarlo mejor y hacerlo más sabroso, dando así origen a uno de los bocadillos más representativos de España.

En Canarias, el Bar Dos Hermanos, ubicado en Ojos de Garza, ha sabido reinterpretar este clásico con esencia local, lo que lo ha convertido en uno de los locales más populares de la isla.

Un bocadillo con sello canario

La cuenta de TikTok @taniapyetku ha desvelado uno de los mejores lugares para disfrutar de un bocadillo de calamares diferente y único, gracias a la combinación de sus ingredientes.

La creadora de contenido lo describe como "el bocadillo de calamares estrella en Gran Canaria", famoso por su mezcla de papas fritas, ensalada de col, alioli y calamares. Una combinación sencilla, pero diferente al resto, que aporta frescura y textura, convirtiéndolo en una experiencia gastronómica diferente al tradicional bocadillo madrileño.

El toque crujiente de las papas fritas con la suavidad de la ensalada de col logran un equilibrio que conquista el paladar de quienes lo prueban.

Tradición y sabor junto al mar

El Bar Dos Hermanos mantiene el encanto de los bares de toda la vida, con un ambiente familiar y una cocina local, se ha ganado el cariño de sus clientes.

Visitarlo es una experiencia gastronómica que permite disfrutar de platos tradicionales con un toque personal.

Aunque el bocadillo de calamares es el gran protagonista, el local también ofrece otros tipos de bocadillos con sello propio, además de platos combinados que no dejan indiferentes a quienes los prueban.

Ubicación

Este emblemático local se encuentra en la Calle Bravo Murillo, 28, en Ojos de Garza, un punto estratégico, ya que esta muy cerca del aeropuerto tanto si vienes del norte como del sur, y es perfecto para hacer una parada antes de coger un vuelo o después de un día de playa.

El Bar Dos Hermanos abre de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y de 19:30 a 22:00, mientras que los sábados adapta su horario de 9:00 a 16:00. Los domingos permanece cerrado por descanso del personal.

Su ambiente acogedor y su comida casera lo convierten en una opción para disfrutar de un almuerzo, comida o cena informal.