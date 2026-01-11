El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
Así es el local en Telde que sirve uno de los bocadillos más característico de las Islas Canarias
El bocadillo de pata es uno de los más míticos de Canarias. Se trata de pata asada, normalmente acompañada de queso. Un simple bocadillo que ensalza la gastronomía tradicional del archipiélago.
La creadora de contenido @taniapyetku ha compartido en redes sociales su visita a El Sobrino, y lo ha calificado como "el bocadillo de pata que más triunfa en Gran Canaria". En el video muestra cómo cortan la pata al momento y las combinaciones que se pueden hacer.
Desde 1960
El bocadillo de pata de El Sobrino es uno de los más populares de Telde. Este local, abierto desde 1960, se ha ganado el cariño de los habitantes y los visitantes gracias a su sencilla receta. Con más de seis décadas de tradición, su combinación de pan de campo, pata de cerdo jugosa cortada al momento, acompañada de crujiente corteza, junto al toque final con mojo, alioli queso o tomate permite personalizar el bocadillo al gusto de cada cliente.
El local ofrece una de las mejores patas de cerdo de la isla en forma de bocadillo, tapa o raciones, adaptándose así a las preferencias de cada comensal.
Sabor y precios de toda la vida
Los precios y el sabor del bocadillo de pata son los grandes atractivos del local, el bocadillo solo con pata cuesta 3,50 euros, mientras que el de pata con queso se vende por 4 euros. Además, quienes prefieran prepararlo en casa puede comprar pata al peso por 25 €/kg.
El local también cuenta con opciones sin gluten, ideal para que nadie se quede sin probar este clásico canario. Eso sí, solo aceptan pago en efectivo, no cuentan con datáfono.
El Sobrino es uno de esos lugares donde la calidad y la tradición se han transmitido de generación en generación.
Horario y ubicación
El establecimiento se encuentra en la calle Esteban Navarro, 3, en Telde (Gran Canaria), muy cerca de la cafetería Yazmina.
El Sobrino mantiene su esencia de bar tradicional, con un horario pensado para quienes busquen disfrutar de un buen almuerzo o una cena sencilla con esencia canaria. Abre de lunes a jueves, de 7:00 a 12:00 y de 19:00 a 22:00 horas, mientras que los viernes amplía su horario hasta las 13:00 horas.
Los sábados también abre por la mañana, de 8:00 a 13:00, y los domingos el local permanece cerrado por descanso del personal.
