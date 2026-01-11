Detectan carabelas portuguesas en varias playas de Gáldar y piden extremar la precaución
El consistorio norteño ha solicitado a los ciudadanos que respeten la señalización y sigan las indicaciones del personal autorizado
El Ayuntamiento de Gáldar ha informado este domingo de la detección de ejemplares de carabela portuguesa (Physalia physalis) en varias playas del municipio, entre ellas Caleta de Abajo y Los Dos Roques.
Ante esta situación, el consistorio ha solicitado a la ciudadanía máxima precaución y ha recomendado evitar el baño en las zonas afectadas mientras se mantenga el aviso.
Riesgos para la salud y recomendaciones
La carabela portuguesa no es una medusa, sino un organismo colonial que puede provocar picaduras muy dolorosas incluso cuando parece inerte en la orilla. Por este motivo, las autoridades insisten en no tocar bajo ningún concepto estos ejemplares ni sus restos, ya que conservan su capacidad urticante.
Desde el Ayuntamiento norteño se recuerda la importancia de respetar la señalización, atender a las banderas informativas y seguir en todo momento las indicaciones del personal autorizado y de los servicios de emergencia.
Vigilancia y seguimiento en las playas
El personal municipal, junto con los servicios de seguridad, está realizando labores de vigilancia y seguimiento para controlar la evolución del fenómeno y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.
Las autoridades agradecen la colaboración ciudadana para preservar la seguridad en las playas del municipio.
