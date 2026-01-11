Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Miguel MorenoUD Las Palmas - Deportivo La CoruñaCarnavalSucesosÁngel Víctor TorresTiempo en CanariasHomenaje en Pozo Izquierdo
instagramlinkedin

Detectan carabelas portuguesas en varias playas de Gáldar y piden extremar la precaución

El consistorio norteño ha solicitado a los ciudadanos que respeten la señalización y sigan las indicaciones del personal autorizado

En la imagen de archivo, ejemplares de carabela portuguesa (Physalia physalis). EFE/ROSARIO CANFRANC

En la imagen de archivo, ejemplares de carabela portuguesa (Physalia physalis). EFE/ROSARIO CANFRANC / ROSARIO CANFRANC / EFE

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Gáldar ha informado este domingo de la detección de ejemplares de carabela portuguesa (Physalia physalis) en varias playas del municipio, entre ellas Caleta de Abajo y Los Dos Roques.

Ante esta situación, el consistorio ha solicitado a la ciudadanía máxima precaución y ha recomendado evitar el baño en las zonas afectadas mientras se mantenga el aviso.

Riesgos para la salud y recomendaciones

La carabela portuguesa no es una medusa, sino un organismo colonial que puede provocar picaduras muy dolorosas incluso cuando parece inerte en la orilla. Por este motivo, las autoridades insisten en no tocar bajo ningún concepto estos ejemplares ni sus restos, ya que conservan su capacidad urticante.

Desde el Ayuntamiento norteño se recuerda la importancia de respetar la señalización, atender a las banderas informativas y seguir en todo momento las indicaciones del personal autorizado y de los servicios de emergencia.

Vigilancia y seguimiento en las playas

El personal municipal, junto con los servicios de seguridad, está realizando labores de vigilancia y seguimiento para controlar la evolución del fenómeno y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

Noticias relacionadas y más

Las autoridades agradecen la colaboración ciudadana para preservar la seguridad en las playas del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
  2. ¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
  3. Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
  4. Gesplan sostiene que el Siam Park en Gran Canaria tendrá el impacto del museo Guggenheim en Bilbao
  5. Tres muertos y una superviviente en el accidente de Las Tederas: el coche cayó por una ladera tras ceder el terreno
  6. Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras
  7. El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas
  8. Luto en Pozo Izquierdo y Sardina por Mario, Goyo y Mayco, víctimas del accidente en Ayagaures

Las Tederas, la trampa mortal para los amigos del todoterreno

Los tres fallecidos en Las Tederas reciben un homenaje en Pozo Izquierdo

Los tres fallecidos en Las Tederas reciben un homenaje en Pozo Izquierdo

Detectan carabelas portuguesas en varias playas de Gáldar y piden extremar la precaución

Detectan carabelas portuguesas en varias playas de Gáldar y piden extremar la precaución

Homenaje en Pozo Izquierdo a los tres fallecidos en Las Tederas

Belén ‘la de Pavón’ toma el relevo de la trashumancia en Gran Canaria

Belén ‘la de Pavón’ toma el relevo de la trashumancia en Gran Canaria

Rafael Bittini Delgado: "El Puerto de Las Palmas debería convertirse en una ciudad lacustre como Ámsterdam"

Rafael Bittini Delgado: "El Puerto de Las Palmas debería convertirse en una ciudad lacustre como Ámsterdam"

Primero Canarias cuestiona la gestión del servicio de limpieza en San Bartolomé de Tirajana

Primero Canarias cuestiona la gestión del servicio de limpieza en San Bartolomé de Tirajana

El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata

El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
Tracking Pixel Contents