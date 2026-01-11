Una familia canadiense recupera el Museo del Vino para turismo rural

El edificio y la finca que a principios del 2000 albergó en Telde el que fuera el primer Museo del Vino de Gran Canaria se han convertido en el hogar de la familia Canton. Los progenitores Stephan y Chantal y sus hijas Maika y Maelle llegaron a Gran Canaria desde Canadá hace unos años con el objetivo de cambiar de vida y motivados por el cambio de trabajo del padre, empleado de una compañía minera canadiense destinado a la isla. Ese cambio de vida que buscaban llegó hace tres años cuando la familia decidió recuperar aquel proyecto que un cuarto de siglo atrás había empezado Francisco Peñate, uno de los impulsores de la creación de la Denominación de Origen de Vinos de Gran Canaria: los Canton han rescatado el viñedo para volver a elaborar vino y reconvertir el Museo del Vino para impulsar el turismo rural.

La decisión de la compra de esta finca en El Palmital de Telde supuso un cambio radical en la vida de esta familia: Chantal Serret dejó atrás 22 años de trabajo en una gran empresa canadiense de telecomunicaciones con más de 500 empleados, horarios interminables y una presión constante, ya que salía de casa a las seis de la mañana y regresaba doce horas después; y Stephan tan solo cambió el destino de su trabajo, aunque mantiene un contrato híbrido que le lleva a estar tres semanas en Canarias y seis en Canadá, pero la preferencia es clara. Canarias gana, sobre todo en invierno, cuando en Canadá el termómetro cae hasta los quince grados bajo cero. Las hijas acogieron el cambio con ilusión, rápidamente aprendieron español, se adaptaron y encontraron nuevas vocaciones.

Chantal Serret sirve una copa de vino de la cosecha de este año. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Un día cualquiera, un hallazgo en un portal inmobiliario cambió su vida al encontrar una vivienda con viñedos que estaba en desuso. «Cuando vi las vistas de la casa hacia el Pico de Bandama y todo el monte supe que este era nuestro lugar», asegura la actual dueña.

La familia compró la finca hace tres años y ha ido rehabilitando la propiedad, que todavía conservaba la fisonomía del museo y las tierras y cepas de vid que estaban abandonadas desde hacía algunos años.

La estancia principal cuenta con 210 metros cuadrados y una bodega en su interior en el piso de abajo, que poco a poco va recuperando la vida y el olor característico a uva fermentada. A medida que iban rehabilitando el edificio como vivienda familiar y recuperando los terrenos y parras de la finca, los Canton iban descubriendo las posibilidades que tenía el lugar: destinarían parte de la casa y alguna edificación con la que contaba la finca a turismo rural. Mientras, en el trabajo entre la tierra y las uvas, su hija mayor, Maika, descubrió su vocación, el vino. Actualmente estudia Viticultura y Enología en Burdeos con la intención de empezar a elaborar en familia dentro de algunos años el primer vino ecológico de Telde.

Hacer vino con uva propia también fue uno de los deseos del padre de familia, que lo elaboraba en Canadá con uvas de California para consumo familiar, y ahora hace lo propio con uvas de las vides que crecen en sus tierras.

Una marca con sello canario

La familia Canton comenzó el pasado mes de noviembre a alquilar los espacios habilitados para turismo rural bajo la marca Agrotur Fénix, con el nombre del ave que renace de sus cenizas y el eslogan ‘Donde la naturaleza, la familia y el vino se unen’. Los nervios del primer huésped dieron paso a la sorpresa: enero y febrero superan el 70% de ocupación, un éxito para un proyecto rural, alejado de las zonas turísticas tradicionales.

El interés por este espacio en la naturaleza ha reforzado su proyecto de agroturismo sostenible, por lo que cuentan con paneles solares para todo el recinto, energías limpias, compostaje, reciclaje y una experiencia respetuosa con el entorno. El perfil del visitante a la finca es el de personas que quieren conocer la isla desde dentro, hacer senderismo, respetar el entorno y huir del turismo masivo. De hecho en estos casi tres meses han llegado hasta El Palmital gente de Asturias, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Hungría, Rumanía, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Dinamarca, Polonia, Eslovenia o Reino Unido. A los huéspedes además se les ofrece a su llegada una cesta con productos locales para acercarles la gastronomía canaria.

Los ingresos del turismo rural les permiten continuar haciendo inversiones en nuevos riegos, terrenos y mejoras agrícolas. Este año que ha finalizado han plantado 350 vides nuevas de Listán Negro y otras 30 de Moscatel.

Otro de los proyectos que la familia Canton quiere poner en marcha es un bochiche dentro de la misma finca, con el objetivo de fomentar entre el público en general y las personas que los visitan la gastronomía canaria, además de ofrecer catas y degustaciones del vino elaborado en su propia bodega y exponer la cultura del vino en esta zona de la Isla, con un recorrido por la finca explicando todo el proceso de elaboración de los caldos que producen.

Este nuevo proyecto de vida familiar de los Canton es el resultado de una decisión valiente. De un cambio de rumbo y de la convicción de que hay otra forma de vivir más lenta, más sostenible y más conectada con la tierra, con el compromiso de conservar el pasado de este lugar donde ahora echan raíces. Donde terminó el sueño de Francisco Peñate comenzó el de los Canton.