Gran Canaria lidera un programa de recuperación de fauna silvestre

Canarias se sitúa a la vanguardia de la cooperación internacional en conservación de la biodiversidad con el proyecto ‘Redcentros’, una iniciativa que busca crear una red de centros de recuperación de fauna silvestre en África Occidental. El proyecto está liderado por el Cabildo de Gran Canaria, junto al Cabildo de Tenerife y la empresa pública Gesplan, y se desarrolla en el marco del programa europeo Interreg–MAC.

«El objetivo es crear una red de centros de atención a fauna silvestre herida en países del oeste de África, reforzando la cooperación entre territorios que comparten problemas ambientales comunes», explica Gustavo Viera, director de Relaciones Institucionales Las Palmas y Proyectos Europeos. ‘Redcentros’ trabaja actualmente en Senegal, Cabo Verde, Gambia, Costa de Marfil, Ghana y Santo Tomé y Príncipe, con realidades muy diversas desde el punto de vista ecológico.

El proyecto adapta su enfoque a cada territorio. En países como Senegal, Gambia, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Canarias, el esfuerzo se centra especialmente en la fauna marina, con especial atención a las tortugas marinas. En cambio, en Costa de Marfil y Ghana el peso recae en la fauna terrestre, en particular en distintas especies de primates y otros animales silvestres.

Formación

El proyecto contempla la creación de centros de recuperación con unas infraestructuras mínimas, pero con personal altamente cualificado. «Vamos a formar a los equipos veterinarios y técnicos de estos países en manejo, tratamiento y gestión de centros de fauna silvestre», señala Viera. Parte de esa formación se impartirá en Gran Canaria y Tenerife a partir de febrero, y se complementará con una plataforma virtual que permitirá el intercambio permanente de información entre profesionales.

En ese proceso, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira juega un papel clave. El Cabildo de Gran Canaria es un referente estatal en este ámbito, especialmente de tortugas marinas, gracias al trabajo desarrollado desde 1980 por el veterinario Pascual Calabuig. «La idea es que todo ese conocimiento acumulado en Canarias se extienda al conjunto de la región macaronésica y al oeste de África», subraya Viera.

‘Redcentros’ cuenta con una financiación del 85% a través del programa Interreg–MAC, un instrumento específico de la Unión Europea para la cooperación entre Canarias, los archipiélagos portugueses y los países africanos de su entorno. El proyecto tiene una duración total de cuatro años: su primer año se ha centrado en intercambios técnicos y visitas sobre el terreno, pero prevé iniciar la construcción de los centros a partir de 2026, con la apertura prevista entre finales de ese año y comienzos de 2027.

Turismo

Además del impacto ambiental, el proyecto aspira a generar beneficios sociales y económicos en los países participantes. Estos centros podrán convertirse en espacios visitables ligados al ecoturismo y a la educación ambiental, creando empleo local y fomentando que las comunidades vean en la biodiversidad una oportunidad de desarrollo sostenible.

Viera expone como ejemplo a Senegal, donde una ONG que trabaja junto al Ministerio de Medio Ambiente lidera la conservación de tortugas marinas en la costa atlántica, combinando la atención a animales heridos con programas de reintroducción y visitas educativas.

«Esta ONG tiene un centro con la representación de todas las tortugas terrestres que existen en África y tienen programas de reintroducción y recuperación de especies en peligro de extinción. Al estar muy cerca de Dakar es visitado y eso permite financiar los programas de conservación y reintroducción, así como dar oportunidades de trabajo», explica Viera.

También cita otro caso en Ghana donde se impulsa la transformación de un gran parque urbano en un centro de recuperación y educación ambiental. «En medio de la ciudad de Akra, de cinco millones de habitantes, tienen un protozoo, que es un gran parque central. Lo que estamos intentando generar es un centro para recuperar y reintroducir a animales que no deberían tener como mascotas, como monos, chacales, serpientes, boas… Y también se pretende hacer un potente programa de educación ambiental para paliar el desconocimiento de la población o de estudiantes», detalla Viera.