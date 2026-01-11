Un hombre fallece por ahogamiento en la playa de San Agustín

Un hombre ha fallecido este domingo en la playa de San Agustín, al sur de Gran Canaria, tras sufrir un ahogamiento. Los servicios de emergencias lograron sacarlo del mar e intentaron practicarle maniobras de reanimación para estabilizarlo, pero no lograron revertir la situación de parada cardiorespiratoria en la que se encontraba.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre las cinco de la tarde en la que informaban de que habían sacado del mar a una persona con signos de ahogamiento y le estaban practicando maniobras de reanimación.

En ese momento se activaron los recursos de emergencia necesarios y se solicitó asistencia médica.

Solo pudieron confirmar su fallecimiento

El personal del Servicio de Urgencias Canario confirmó que el afectado permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que solo se pudo confirmar su fallecimiento.

La Policía Nacional custodia el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial y realiza las diligencias correspondientes. La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana y el personal del Servicio de Salvamento en Playas colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.