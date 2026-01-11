Homenaje en Pozo Izquierdo a los tres fallecidos en Las Tederas José Carlos Guerra Actualizado: 11/01/2026 13:33 Ver galería > Los tres fallecidos en el accidente de Las Tederas recibieron a mediodía de este domingo un emocionado recuerdo en la localidad de Pozo Izquierdo, en la playa del Yodo, donde una de las víctimas, Mario Perdomo, era muy conocido por practicar bodyboard.

Homenaje en Pozo Izquierdo a los tres fallecidos en Las Tederas José Carlos Guerra / José Carlos Guerra Los tres fallecidos en el accidente de Las Tederas recibieron a mediodía de este domingo un emocionado recuerdo en la localidad de Pozo Izquierdo, en la playa del Yodo, donde una de las víctimas, Mario Perdomo, era muy conocido por practicar bodyboard.

Homenaje en Pozo Izquierdo a los tres fallecidos en Las Tederas José Carlos Guerra / José Carlos Guerra Los tres fallecidos en el accidente de Las Tederas recibieron a mediodía de este domingo un emocionado recuerdo en la localidad de Pozo Izquierdo, en la playa del Yodo, donde una de las víctimas, Mario Perdomo, era muy conocido por practicar bodyboard.

Homenaje en Pozo Izquierdo a los tres fallecidos en Las Tederas José Carlos Guerra / José Carlos Guerra Los tres fallecidos en el accidente de Las Tederas recibieron a mediodía de este domingo un emocionado recuerdo en la localidad de Pozo Izquierdo, en la playa del Yodo, donde una de las víctimas, Mario Perdomo, era muy conocido por practicar bodyboard.

Homenaje en Pozo Izquierdo a los tres fallecidos en Las Tederas José Carlos Guerra / José Carlos Guerra Los tres fallecidos en el accidente de Las Tederas recibieron a mediodía de este domingo un emocionado recuerdo en la localidad de Pozo Izquierdo, en la playa del Yodo, donde una de las víctimas, Mario Perdomo, era muy conocido por practicar bodyboard.