Hoteles, un mirador astronómico, viviendas colaborativas y un gastromercado: estas son las 22 grandes obras para modernizar el Norte en 2026

El Norte recibe una lluvia de millones para acometer proyectos estratégicos. Al margen de las obras en marcha de carreteras demandadas desde hace años como la última fase de la autovía Agaete-La Aldea, la circunvalación de Arucas, y desatascarse actuaciones como la circunvalación de Agaete y la nueva conexión a la carretera de Teror desde la GC-3 y la circunvalación de Firgas, bloqueada desde hace años, los ayuntamientos promueven un hotel, una casa de la música, viviendas colaborativas, un gastromercado, parques urbanos y otros equipamientos que transformarán la comarca. Estas son las 22 más importantes en marcha de los once municipios, con una inversión de 43 millones.

Arucas

1. Hotel urbano: El proyecto recupera para uso turístico el antiguo casino, un centenario edifico abandonado desde hace años en el casco. Contempla 20 habitaciones de hasta 30 metros cuadrados con baños privados, restaurante abierto a la calle, piscina con solárium en la azotea y recupera el jardín con un patio central cubierto. El plazo de ejecución de esta obra a concurso para su adjudicación es de 21 meses y la inversión de 3,7 millones.

2. Recinto ferial: La obra se empezó el 16 de septiembre, a manos de la empresa Félix Santiago Melián (FSN), por un importe de 3,1 millones y un plazo para su terminación de 18 meses. El aparcamiento situado junto a la iglesia de San Juan se transforma en un espacio urbano multiusos al aire libre, que simultaneará eventos multitudinarios. Mantiene 290 plazas para turismos, 10 de movilidad reducida, 10 para motos, siete de guaguas y aparcabicicletas. Hay cuatro puntos de recarga súper rápida para vehículos eléctricos, 20 de recarga rápida y dos para P.M.R., y 16 para bicicletas y patinetes. El proyecto contempla ‘barreras’ de vegetación, y potencia la Acequia Real mediante la creación de un sendero que recorrerá y promocionará una de las infraestructuras históricas de regadío en Gran Canaria. Por otro lado, el Ayuntamiento acelera el proyecto de sus nuevas oficinas municipales.

1. Parque urbano: ha sido catalogado como el gran parque urbano de Gáldar para el ocio y esparcimiento, dentro del bien etnográfico del antiguo Estanque de los Ingleses. La obra entra en su recta final tras siete años desde que fuera adjudicada al surgir problemas. Contempla un edificio-plaza polivalente para la celebración de eventos culturales, con mirador y un aparcamiento. La inversión total superará los 3,5 millones de euros.

Proyecto de aparcamiento y locales comerciales con zonas deportivas en el antiguo Saulo Torón de Gáldar. / LP / DLP

2. Saulo Torón: El Ayuntamiento de Gáldar acaba de sacar a licitación por algo más de 3,1 millones de euros la construcción de dos plantas bajo rasante para habilitar 141 plazas de aparcamiento con puntos de recarga para vehículos eléctricos y, en la superficie, una plaza ajardinada con una escultura, junto a cuatro locales comerciales, quiosco, una cancha polideportiva y zona de juegos infantiles. Todo ello, en el patio del antiguo instituto de enseñanza secundaria Saulo Torón. Esta es la primera fase de una actuación más ambiciosa, ya que en otra posterior se levantarán las nuevas oficinas municipales en el resto del inmueble. Debe terminará antes de 2028.

También está pendiente de su apertura el centro de interpretación de La Guancha, una vez acabada la obra.

1. Centro deportivo: construcción de un nuevo edificio deportivo en el entorno de las piscinas municipales de Guía. Incluye el derribo de las gradas, la mejora de la piscina descubierta de 50 metros (y climatización), ejecución de la planta sótano y la obra completa del ala sur. Cuenta con un presupuesto de 7,1 millones y se hará por fases, estando en licitación la demolición y redacción del proyecto.

2. Rehabilitación de viviendas: el Ayuntamiento acomete las obras de rehabilitación de 236 viviendas sociales que se erigen en un total de 18 bloques de edificios localizados en los barrios del casco-San Roque (Tirma 1 y 2 y Las Malvinas) y La Atalaya (grupo Luján Pérez), con una inversión de casi 1,4 millones de euros. Las obras se centrarán en el arreglo de las cubiertas, pintar las fachadas y reparación de muros de contención, y tienen un plazo de ocho meses para rematarlas.

Teror

1. Hotel emblemático: la obra entra en su recta final y se espera que esté lista antes del verano. Los trabajos convertirán la antigua Casa de los Hernández del siglo XIX en un hotel emblemático de siete habitaciones dobles y una suite, con restaurante y solárium. Cuenta con un presupuesto de ejecución de 959.992,30 euros, pero se amplió en casi 190.000 euros, al detectarse problemas en el enfoscado exterior, que impiden mantenerlo en las condiciones originales como estaba previsto.

2. Contrato de servicios: el Ayuntamiento prepara el contrato de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza de espacios públicos, por un importe de casi 2,65 millones de euros anuales.

1. Gastromercado: ha sido concebido para albergar eventos y degustaciones gastronómicas, sin perder de vista la venta tradicional. La propuesta para recuperar el mercado como ‘plaza’ abre el edificio hacia la calle, de manera que el acceso resulte fácil y atractivo y que además «disponga de espacios para el encuentro sosegado y la pausa». La empresa Gratec S.A. fue la adjudicataria en septiembre por 875.699 euros, con un plazo de finalización de ocho meses, por lo que debe estar para este verano.

Gastromercado de Moya. / LP / DLP

2. Aparcamientos: el municipio ultima el procedimiento para contar con un aparcamiento para 120 vehículos, incluidos para movilidad reducida y puntos de recarga de coches eléctricos. Irá en superficie en los colegios viejos, que serán demolidos, a escasos minutos del casco, entre la calle Cervantes y la entrada por Cabo Verde. Se estima que se materializará en ocho meses desde su contratación, y costará 700.000 euros.

Firgas

1. Casa de la Música: el Ayuntamiento de Firgas adjudicó en agosto por 930.000 euros a la empresa Capross 2004 la Casa Museo de la Música, que tras la rehabilitación del inmueble albergará bajo «una imagen icónica» en su arquitectura salas de ensayo, aulas de enseñanza y un museo para divulgar la cultura musical de la villa. Se localiza en el centro multiusos del casco, dedicado desde hace 67 años a la educación. Tiene un plazo de ejecución de medio año.

Proyecto de la Casa de la Música de Firgas. / LP / DLP

2. Casa de la Cultura: la obra está a punto de salir a licitación por unos 900.000 euros, que permitirán rehabilitar por completo el inmueble, permitiendo también aumentar la potencia eléctrica para atender las necesidades actuales. La obra deberá estar acabada antes de que termine 2026, al estar incluida en los planes de Cooperación del Cabildo. La Casa de la Cultura de Firgas es uno de los edificios más emblemáticos del municipio. Fue construida en 1872 como Fonda para albergar a los turistas que por esa época se acercaban al municipio a probar las propiedades curativas de las aguas de Azuaje.

Quedaría pendiente la reforma del Ayuntamiento, que quedó desierta, por lo que se actualizarán los precios para atraer a las constructoras.

La Aldea

1. Ampliación de la residencia de mayores: el Ayuntamiento concluyó recientemente el proceso de adquisición del suelo para llevar a cabo la ampliación de la residencia de mayores. El proyecto cuenta con una subvención total de dos millones de euros del Plan Adicional de Inversiones del Cabildo de Gran Canaria. Ahora se contratará la redacción del proyecto y la ejecución de las obras. Se incluye adaptar el centro actual a las nuevas normativas para este equipamiento público.

2. Mercadillo: la propuesta que ultima el gobierno local permitirá recuperar este punto de venta directo para el sector primario, que ahora pasa por emplearse como archivo y trastero municipal. Se dispone de una dotación de 700.000 euros para habilitar 15 puestos de venta, que son movibles para acoger la celebración de catas y otras iniciativas vinculadas con la gastronomía, rescatando las cámaras de frío existentes también dentro de su carácter multifuncional. Se ejecutará este año, dentro del plan de mejora del entorno del parque.

También se trabaja en poner en marcha cuatro viviendas de tránsito, anexo al colegio de La Ladera.

Agaete

1. Parque urbano de Las Candelarias: el proyecto se extiende por 8.000 metros cuadrados y contempla un skate park y rocódromo, cafetería y un área infantil, un auditorio al aire libre, un área biosaludable y un área de mascotas (pipican). También está prevista la creación de una cancha polideportiva de 700 metros cuadrados y un parque de lectura. Todo ello estará rodeado de un anillo perimetral de 380 metros. La inversión es de dos millones de euros, con un plazo total de ejecución unos 13 meses.

2. Parque de Las Charcas: en estos momentos se encuentra en ejecución su segunda fase con el escenario, la pista deportiva, dotación de mobiliario y equipamiento para el centro de interpretación del Parque Natural de Tamadaba, una cafetería-cantina, aseos (uno de ellos para personas ostomizadas), un vestuario y un almacén. Además, se dotará al recinto de equipo biosaludable, juegos infantiles y deportivos (calistenia, petanca, rocódromo). Estos espacios estarán protegidos del sol mediante espacios de sombra, y se dotará el graderío de bancos de madera. La intervención en el edificio existente se completa con una pérgola de madera. El antiguo campo de fútbol contará con un espacio de descanso y esparcimiento para los senderistas y vecinos, e incluye una escollera para la protección del barranco ante un aumento del nivel del agua y la mejora del acceso a las viviendas que están por encima a través de la vía existente. La inversión ronda en conjunto el millón de euros.

A esto se suma la reforma del campo de fútbol de Agaete y las zonas de sombra en los colegios.

1. Centro de formación-’coworking’: se transformará el edificio del Casino Nuevo, cuya edificación data de 1930 y lleva años sin uso, en un centro multifuncional de trabajo compartido (coworking) en la planta baja, mientras la superior albergará el centro de formación. La obra cuenta con una partida superior al millón de euros, y deja abierta la posibilidad de edificar una planta adicional para otros usos futuros.

Proyecto de 14 viviendas colaborativas en Valleseco. / LP / DLP

2. Viviendas colaborativas (cohousing): es la primera promoción pública en Canarias de esta modalidad de alojamiento. Está en proceso de adjudicación, por un importe de 1,87 millones y un plazo inicial de acabado de 12 meses. Contará con 14 alojamientos privados, cada uno de unos 45 metros cuadrados, concebidos para uso individual o familiar, que se complementan con zonas comunes, como una cocina, espacios de convivencia, huertos comunitarios, vegetación vertical y zonas de aparcamiento. La actuación se desarrollará mediante la rehabilitación de una vivienda tradicional situada en la calle Párroco Marrero Díaz, 12, y dos fincas rústicas anexas, conformando un espacio residencial de casi 2.200 metros cuadrados. Este modelo de vivienda colaborativa promueve una forma de vida basada en la cooperación, el apoyo mutuo y la optimización de recursos, incorporando criterios de eficiencia energética y autoconsumo. Será gestionada a través de una cooperativa de usuarios, garantizando un uso vitalicio de los alojamientos, bajo criterios de convivencia, corresponsabilidad y participación activa de los residentes.

1. El Centro Cultural de Tejeda: es la primera gran reforma en 25 años para mejorar su acústica. Tras quedar parada en primera instancia por los problemas con la contrata, se retoman las tres primeras fases que deben estar acabadas en junio. Luego vendrán otras dos más. En total se invertirán unos dos millones de euros.

2. Centro Astronómico y de Interpretación del Cielo: acogerá la celebración de actividades relacionadas con la observación desde una perspectiva científica, pedagógica, divulgativa, docente y cultural. El inmueble dispondrá de una sala polivalente con capacidad 46 personas, un planetario y dos telescopios, e irá ubicado en la abandonada escuela unitaria de La Higuerilla. Cuenta con un presupuesto inicial de 876.798,15 euros, y un plazo de ejecución de nueve meses.

A su vez, se modernizará la depuradora de aguas residuales (EDAR) para avanzar hacia un modelo de economía circular. La inversión asciende a 886.814 euros.

1. Centro multiusos: contempla la transformación de un inmueble junto al ayuntamiento para acoger una biblioteca, sala de actos, aula de música y otros servicios. La inversión ronda los 1,4 millones, ya que hay que hacer obras en la vivienda. Y debe estar acabada al inicio de 2027.

2. Acondicionamiento de los alrededores del mirador de La Silla: se habilitará una zona para merendero y los accesos. Se llevará seis meses de obras y el presupuesto inicial asciende a 800.000 euros.