Los tres fallecidos en Las Tederas reciben un homenaje en Pozo Izquierdo
Un millar de deportistas y vecinos recordaron a las víctimas del accidente en la playa del Yodo, donde el homenaje a Mario Perdomo, conocido bodyboarder, incluyó coronas florales en el mar
Pozo Izquierdo
Los tres fallecidos en el accidente de Las Tederas recibieron a mediodía de este domingo un emocionado recuerdo en la localidad de Pozo Izquierdo, en la playa del Yodo, donde una de las víctimas, Mario Perdomo, era muy conocido por practicar bodyboard.
En el homenaje participaron un millar de deportistas y vecinos.
Los amigos bugueros de Mario se lanzaron al agua con coronas de flores y bengalas para formar un círculo a 200 metros de la orilla para rendir un sentido homenaje, que fue seguido con aplausos por las personas congregados en la playa.
Habrá ampliación.
