Los tres fallecidos en Las Tederas reciben un homenaje en Pozo Izquierdo

Los tres fallecidos en el accidente de Las Tederas recibieron a mediodía de este domingo un emocionado recuerdo en la localidad de Pozo Izquierdo, en la playa del Yodo, donde una de las víctimas, Mario Perdomo, era muy conocido por practicar bodyboard.

En el homenaje participaron un millar de deportistas y vecinos.

Los amigos bugueros de Mario se lanzaron al agua con coronas de flores y bengalas para formar un círculo a 200 metros de la orilla para rendir un sentido homenaje, que fue seguido con aplausos por las personas congregados en la playa.

Homenaje en Pozo Izquierdo a los tres fallecidos en Las Tederas / José Carlos Guerra / José Carlos Guerra

Habrá ampliación.