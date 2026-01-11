Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Miguel MorenoUD Las Palmas - Deportivo La CoruñaCarnavalSucesosÁngel Víctor TorresTiempo en CanariasLotería Nacional
instagramlinkedin

Los tres fallecidos en Las Tederas reciben un homenaje en Pozo Izquierdo

Un millar de deportistas y vecinos recordaron a las víctimas del accidente en la playa del Yodo, donde el homenaje a Mario Perdomo, conocido bodyboarder, incluyó coronas florales en el mar

Homenaje en Pozo Izquierdo a los tres fallecidos en Las Tederas

Homenaje en Pozo Izquierdo a los tres fallecidos en Las Tederas

Jesús Montesdeoca

Jesús Montesdeoca

Pozo Izquierdo

Los tres fallecidos en el accidente de Las Tederas recibieron a mediodía de este domingo un emocionado recuerdo en la localidad de Pozo Izquierdo, en la playa del Yodo, donde una de las víctimas, Mario Perdomo, era muy conocido por practicar bodyboard.

En el homenaje participaron un millar de deportistas y vecinos.

Los amigos bugueros de Mario se lanzaron al agua con coronas de flores y bengalas para formar un círculo a 200 metros de la orilla para rendir un sentido homenaje, que fue seguido con aplausos por las personas congregados en la playa.

Noticias relacionadas y más

Homenaje en Pozo Izquierdo a los tres fallecidos en Las Tederas

Homenaje en Pozo Izquierdo a los tres fallecidos en Las Tederas

Ver galería

Homenaje en Pozo Izquierdo a los tres fallecidos en Las Tederas / José Carlos Guerra / José Carlos Guerra

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents