Más agua para el campo de Mogán: una tubería conectará la presa del Mulato con el valle tras 20 años de espera

Tras más de 20 años de espera, el agua almacenada en la presa de El Mulato llegará a los cultivos del valle de Mogán después de que se retome un proyecto que el Consejo Insular de Aguas firmó hace dos décadas para paliar la situación de sequía de una zona que actualmente depende únicamente del líquido que saca de los pozos.

El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán buscan solucionar la emergencia hídrica del lugar ampliando uniendo ese antiguo plan con la petición de los agricultores de aprovechar también el agua generada por la depuradora del municipio, que tampoco está conectada con las áreas de cultivo.

Una red de riego pensando en el futuro

La iniciativa contempla la construcción de depósitos reguladores de agua de riego en suelos cedidos por el Consistorio a lo largo del barranco de Mogán, el diseño de una infraestructura que conecte tanto la presa del Mulato como la depuradora con las áreas de cultivo y la mejora de los sistemas terciarios para el uso del agua regenerada. Además, las nuevas instalaciones se diseñarán pensando en el largo plazo para tener en cuenta toda la superficie potencialmente cultivable del valle y no sólo la que está ahora en uso, con el objetivo de crear una red de riego a demanda que optimice los recursos hídricos disponibles.

José Juan Pérez, director insular de Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, ofrece una estimación de que las obras podrán comenzar a ejecutarse «aproximadamente» en un año, aunque aún mantiene prudencia al respecto dado que aún está en la fase de búsqueda de la financiación necesaria para construir las instalaciones. «Es un plazo rápido, teniendo en cuenta que hace seis meses no existía el proyecto actual», indica.

En el proceso para sacar adelante el anteproyecto, el Ayuntamiento de Mogán colaboró en la identificación y cesión de suelos municipales para la construcción de los depósitos para el agua de riego. Por otro lado, el Consejo Insular de Aguas trabaja en los sistemas terciarios para mejorar la calidad del agua regenerada para hacerla óptima para el uso agrícola. Por último, la Consejería de Sector Primario del Cabildo se encarga del diseño de la infraestructura de distribución. El director insular se muestra satisfecho con el resultado, al que califica como «bastante coordinado» y del que espera que sea «del agrado de todas las partes»

Una reivindicación de 20 años

La instalación de una tubería para conectar la presa del Mulato con el valle de Mogán es una reivindicación del campo moganero de hace más de 20 años, según detalla Eufemiano Rodríguez, representante de 200 agricultores de la comarca. «Se llegó a firmar un convenio con el Consejo Insular de Aguas por aquel entonces, pero nunca llegó a ejecutarse y, de hecho, las tuberías que trajeron continúan apiladas en el barranco», explica.

La otra petición más reciente se refiere al uso agrícola que se puede dar al agua generada por la depuradora, que llevaba desde su apertura sin conexión con las zonas de cultivo. «Hay agua regenerada que se está tirando ahora mismo al mar», denuncia.

Rodríguez alerta de la situación de escasez de agua que llevan sufriendo en el valle los últimos años, donde la sequía ha hecho mella en los cultivos. «Tenemos un problema muy grave de suministro porque no se puede traer agua de ninguna parte», indica Rodríguez. Actualmente, los agricultores dependen de pozos cuyo nivel «está bajando cada vez más», señala. «El verano pasado lo pasamos muy mal, y si sigue la situación de la misma manera, este próximo será igual de crítico», declara.

«No sabemos cómo vamos a llegar a verano»

La urgencia del calendario es evidente para los agricultores. «Estamos ahora en enero, pero cuando llegue julio, no sabemos cómo vamos a llegar si no hay nada instalado ya», advierte Rodríguez, que subraya que las fincas situadas en la zona de playa son especialmente importantes para la economía agrícola local y requieren garantías de suministro antes de que comience la temporada de mayor demanda hídrica.

En su papel de representante de una de las asociaciones de agricultores del valle de Mogán, Rodríguez reclamó reunirse con el Cabildo hasta en dos ocasiones, la última de ellas el 2 de enero, para que le explicaran la situación de los proyectos. Ambas peticiones de cita quedaron sin respuesta oficial. Respecto a esas reclamaciones, el Cabildo señala que técnicos de la institución se ha reunido en el último medio año en varias ocasiones con los colectivos agrícolas del municipio para informar de la situación del proyecto y admiten que se trata de «una reivindicación desde hace años», y que por ello se han acelerado todo lo posible los plazos con la colaboración de todas las instituciones involucradas en el proceso.